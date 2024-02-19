Зеленський приїхав на Харківщину: поговорив з воїнами, які боронять Куп’янськ

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Харківщину, де відвідав командний пункт 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ.

«Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь – бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!», – написав голова держави.