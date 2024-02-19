Зеленський приїхав на Харківщину: поговорив з воїнами, які боронять Куп’янськ
Президент України Володимир Зеленський приїхав на Харківщину, де відвідав командний пункт 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ.
«Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь – бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!», – написав голова держави.
Читайте також: Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воины, Зеленський, куп'янск, награды, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зеленський приїхав на Харківщину: поговорив з воїнами, які боронять Куп’янськ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський приїхав на Харківщину, де відвідав командний пункт 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ.".