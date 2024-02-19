Зеленський побував на Куп’янщині та в Харкові – подробиці візиту (відео, фото)

Володимир Зеленський 19 лютого перебував на Харківщині. Президент відвідав передові позиції захисників на Куп’янському напрямку та військовий шпиталь у Харкові.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський відвідав командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого, яка захищає Куп’янськ. Глава держави поспілкувався з комбригом Олексієм Трубніковим про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту, окремо обговорили забезпечення технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів.

Зеленський також нагородив захисників. Зокрема, звання Героя України та орден “Золота Зірка” отримав полковник Олег Апостол, який зараз командує 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. З кінця 2022 року підрозділи під керівництвом Апостола здійснюють успішні оборонні та штурмові дії у Донецькій, Харківській та Луганській областях.

Також президент відвідав захисників, які лікуються після поранень у військовому шпиталі у Харкові. Тут Зеленський також вручив воїнам державні нагороди: ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За мужність” ІІІ ступеня. Лікарі та інші медпрацівники відзначені орденами Данила Галицького та “За мужність” ІІІ ступеня.



Фото: Офіс президента

Окрім цього, Зеленський опублікував у телеграмі ще одне відео із Харківщини, назване “АЗС”.