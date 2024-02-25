Мер Куп’янська знову висловився щодо нестачі зброї після коментаря Зеленського

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону розповів про ситуацію з обстрілами та забезпеченням, а також знову висловився щодо зброї.

“Безпекова ситуація залишається досить складною, напруженою. Ворог постійно намагається наступати, кожного дня здійснює певні штурмові дії. Інтенсивність цих штурмових дій різна. Якщо ми кажемо про минулий тиждень, то вона трішки зменшилась. Це завдяки нашим хлопцям, які кожного дня нищать ворога та його техніку. Не дають їм здійснити ті плани та задачі, які ставить їм їхнє начебто керівництво”, — сказав Беседін.

Він нагадав, що 19 лютого Куп’янськ та Куп’янський напрямок відвідав президент Володимир Зеленський, який оглянув лінію захисту та фортифікаційні споруди.

“Якщо ми кажемо про боєприпаси, то всі ми знаємо, що їх не вистачає, і вони потрібні. Для того, щоб не тільки стримувати ворога, що роблять зараз наші хлопці, а для того, щоб піти в наступ і звільнити ті території, на яких залишаються наші люди й чекають цього. Якщо ми кажемо про Куп’янськ, фактично півтора року – лінія фронту 7-8 кілометрів. Це кожного дня обстріли, руйнування. У цих умовах громада живе і працює”, – констатував Беседін.

За його словами, у Куп’янську залишається понад 3,5 тисячі осіб, у Куп’янській громаді – 7,5 тисяч.

“Ці люди постійно знаходяться на території громади й, на жаль, не хочуть виїжджати, хоча ми постійно про це говоримо… Ніхто не залишає, вони знають, куди вони приїдуть, які соціальні послуги вони отримують, які послуги від держави отримають в виді виплат, як внутрішнє переміщення особи. Найголовніша втрата свого житла чи якась невідомість. Але ще раз хочу наголосити, що життя та здоров’я неможливо повернути”, – зазначив голова МВА.

Він також розповів, що люди мають світло, газ і воду. У громаді працюють три лікувальні заклади та стільки ж освітніх, які здійснюють дистанційне навчання. Також працюють банкомати, Укрпошта та магазини, до Харкова курсують автобуси та потяги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на спільній із європейськими лідерами пресконференції заявив, що лінія оборони в Харківській області дуже непогана, і це заслуга в тому числі іноземних партнерів. Так він відповів на питання, чи згоден з думкою мера Куп’янська, що захід має перестати обіцяти, а терміново надати зброю зараз, поки не надто пізно.