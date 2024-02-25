Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп

Без обещанной военной помощи от партнеров Украины, в частности боеприпасов, ракет большой дальности, а также истребителей F-16, в случае повторной оккупации Купянска есть «очень большие шансы потерять Харьков».

Об этом заявила журналистам Deutsche Welle нардеп, председатель временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения Александра Устинова.

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«Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск. К сожалению, следующий Харьков. А Харьков — это второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является крупным железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень большие шансы потерять Харьков. Если у нас не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов, и если мы не получим ракеты большой дальности, если у нас не будет обещанных F-16 этим летом, к сожалению, у нас будет большая проблема», — сказала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский на совместной с европейскими лидерами пресс-конференции заявил, что линия обороны в Харьковской области очень неплохая, и это заслуга в том числе иностранных партнеров. Так он ответил на вопрос, согласен ли с мнением мэра Купянска, что запад должен перестать обещать, а срочно предоставить оружие сейчас, пока не слишком поздно.

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