Live
  • Вс 25.02.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп

Общество 10:32   25.02.2024
Елена Нагорная
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп Фото: УНИАН

Без обещанной военной помощи от партнеров Украины, в частности боеприпасов, ракет большой дальности, а также истребителей F-16, в случае повторной оккупации Купянска есть «очень большие шансы потерять Харьков».

Об этом заявила журналистам Deutsche Welle нардеп, председатель временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения Александра Устинова.

Видео распространилось в социальных сетях.

«Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск. К сожалению, следующий Харьков. А Харьков — это второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является крупным железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень большие шансы потерять Харьков. Если у нас не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов, и если мы не получим ракеты большой дальности, если у нас не будет обещанных F-16 этим летом, к сожалению, у нас будет большая проблема», — сказала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский на совместной с европейскими лидерами пресс-конференции заявил, что линия обороны в Харьковской области очень неплохая, и это заслуга в том числе иностранных партнеров. Так он ответил на вопрос, согласен ли с мнением мэра Купянска, что запад должен перестать обещать, а срочно предоставить оружие сейчас, пока не слишком поздно.

Читайте также: Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
25.02.2024, 10:32
Главные новости Харькова 25.02: ситуация на Купянщине, пострадал волонтер
Главные новости Харькова 25.02: ситуация на Купянщине, пострадал волонтер
25.02.2024, 09:35
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского
25.02.2024, 09:22
«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны
«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны
25.02.2024, 08:06
Сегодня 25 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 февраля: какой праздник и день в истории
25.02.2024, 06:00
Вирус АЧС выявили у диких кабанов на Харьковщине: где объявили карантин
Вирус АЧС выявили у диких кабанов на Харьковщине: где объявили карантин
25.02.2024, 10:01

Новости по теме:

09:22
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского
08:06
«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны
13:27
Более 300 оккупантов уничтожили и ранили за сутки под Купянском и Лиманом
21:11
Воин ВСУ — надежны ли фортификации на «нуле» под Купянском и как атакует враг
19:14
Две российские авиабомбы обезвредили саперы в Купянске на Харьковщине (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без обещанной военной помощи от партнеров Украины, в частности боеприпасов, ракет большой дальности, а также истребителей F-16, в случае повторной оккупации Купянска есть «очень большие шансы потерять Харьков».".