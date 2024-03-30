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“Квіти – це психологічний стан людей” – Терехов

Суспільство 18:15   30.03.2024
Оксана Горун
“Квіти – це психологічний стан людей” – Терехов Фото: пресслужба ХМР

Квіти у Харкові, які часто стають предметом дискусій щодо доцільності витрат на клумби під час війни, потрібні для психологічного розвантаження місцевим мешканцям та військовим, вважає мер Ігор Терехов.

І в цьому році теж будемо висаджувати квіти, бо це наша   традиція, це емоції людей. Ми висаджуємо квіти не заради квітів. А люди повинні розуміти, що є життя. І це таке психологічне розвантаження, коли вони потрапляють у дуже красиві куточки міста. І вони радіють. І військові, коли вони проїжджають повз Харків. Вони підходять, бачать ці квіти та радіють. Це дуже важливо для людей. Це психологічний стан людей“, – сказав мер Харкова в етері нацмарафону.

Він наголосив, що зараз росіяни дуже серйозно обстрілюють Харків. У місті – значні руйнування у сфері енергетики.

“Зараз графіки трохи скориговані у бік зменшення часу відключення. Перейшли із шестигодинного відключення на чотиригодинне відключення. Обленерго намагається витримувати графіки відключень”, – зазначив Терехов.

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Мер нагадав, що в місті працює метро (інтервали в годину пік – 10-12 хвилин, у решту часу – близько 20 хвилин). Також частково на маршрути повернулися тролейбуси з автономним ходом.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 18:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Квіти у Харкові, які часто стають предметом дискусій щодо доцільності витрат на клумби під час війни, потрібні для психологічного розвантаження місцевим мешканцям та військовим, вважає мер Ігор Терехов".