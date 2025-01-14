Хаотичні обстріли, щоб люди не могли залишатись: ситуація на Дергачівщині

В селищі Козача Лопань на Харківщині залишаються 550 жителів. Ворог майже щодня обстрілює населений пункт з різного виду озброєння, розповів в етері «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Це і мінометні розрахунки, також танки, скидає ще КАБи на населені пункти, які трохи далі від державного кордону. Майже щодня ворог застосовує FPV-дрони, влучає як у приватні домоволодіння, так і по цивільних автівках місцевих мешканців», – розповів Задоренко.

Він вважає: супротивник хаотично обстрілює населені пункти, що у людей не було можливості проживати в громаді.

«Б’є по будинках, в яких немає військових, немає військової техніки. Ворог явно бачить, що це просто цивільні люди, місцеві мешканці», – зазначив Задоренко.

Він додав, що вранці 14 січня внаслідок удару РФ по Козачій Лопані загинув чоловік, який допомагав місцевим мешканцям і підкормлював тварин, які залишились в селищі.