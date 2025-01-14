Вийшов у двір погодувати собаку і загинув: вранці РФ ударила по Козачій Лопані
Окупанти вдарили по Козачій Лопані сьогодні близько 08:00, написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
“Російські окупанти завдали чергового удару по Козачій Лопані, вбивши 52-річного місцевого мешканця, який вийшов з будинку у двір погодувати свого собаку”, – написав Задоренко.
Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджений газогін. Наразі його намагаються відновити фахівці.
Тим часом правоохоронці встановлюють, чим саме росіяни вдарили по селищу.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 09:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Козачій Лопані сьогодні близько 08:00, написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".