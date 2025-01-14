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Вийшов у двір погодувати собаку і загинув: вранці РФ ударила по Козачій Лопані

Події 09:23   14.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вийшов у двір погодувати собаку і загинув: вранці РФ ударила по Козачій Лопані

Окупанти вдарили по Козачій Лопані сьогодні близько 08:00, написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Російські окупанти завдали чергового удару по Козачій Лопані, вбивши 52-річного місцевого мешканця, який вийшов з будинку у двір погодувати свого собаку”, – написав Задоренко.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджений газогін. Наразі його намагаються відновити фахівці.

Тим часом правоохоронці встановлюють, чим саме росіяни вдарили по селищу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 09:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Козачій Лопані сьогодні близько 08:00, написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".