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Вышел во двор покормить собаку и погиб: утром враг ударил по Казачей Лопани

Происшествия 09:23   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Вышел во двор покормить собаку и погиб: утром враг ударил по Казачей Лопани Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

Оккупанты ударили по Казачей Лопани сегодня около 08:00, написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Российские оккупанты нанесли очередной удар по Казачей Лопани, убив 52-летнего местного жителя, вышедшего из дома во двор покормить свою собаку», – написал Задоренко.

Он также сообщил, что вследствие обстрела поврежден газопровод. На данный момент его пытаются восстановить специалисты.

Тем временем правоохранители устанавливают, чем именно россияне ударили по поселку.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 09:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Казачей Лопани сегодня около 08:00, написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".