Вышел во двор покормить собаку и погиб: утром враг ударил по Казачей Лопани

Оккупанты ударили по Казачей Лопани сегодня около 08:00, написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Российские оккупанты нанесли очередной удар по Казачей Лопани, убив 52-летнего местного жителя, вышедшего из дома во двор покормить свою собаку», – написал Задоренко.

Он также сообщил, что вследствие обстрела поврежден газопровод. На данный момент его пытаются восстановить специалисты.

Тем временем правоохранители устанавливают, чем именно россияне ударили по поселку.