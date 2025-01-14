Вышел во двор покормить собаку и погиб: утром враг ударил по Казачей Лопани
Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius
Оккупанты ударили по Казачей Лопани сегодня около 08:00, написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Российские оккупанты нанесли очередной удар по Казачей Лопани, убив 52-летнего местного жителя, вышедшего из дома во двор покормить свою собаку», – написал Задоренко.
Он также сообщил, что вследствие обстрела поврежден газопровод. На данный момент его пытаются восстановить специалисты.
Тем временем правоохранители устанавливают, чем именно россияне ударили по поселку.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 09:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Казачей Лопани сегодня около 08:00, написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".