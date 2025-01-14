Ночью и утром РФ била по Купянщине – Синегубов рассказал о последствиях
В утренней сводке 14 января начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах области, которые произошли в течение суток, а также – о результатах «прилетов».
Ночью, в 01:05, враг ударил по Купянскому району – в Великом Бурлуке из-за обстрела КАБами повреждены частные дома и авто. Утром же «прилетело» по Купянску. В городе также зафиксировали «прилет» КАБа – под ударом оказались четыре автомобиля.
Неспокойно было в области и накануне. С самого утра враг начал бить по разным районам Харьковщины.
«08:10 Купянский р-н., Кондрашовская ТГ, с. Кондрашовка. В результате обстрела из РСЗО «Град» повреждено частное домовладение. 08:20 Харьковский р-н, Липецка ТГ, с. Веселое. В результате удара FPV-дроном пострадал 41-летний мужчина, госпитализирован», – написал Синегубов.
После чего в 10:30 под ударом оказалось село Осиновое Купянского района – там упал БПЛА «Молния-1». Информации о раненых и разрушениях нет.
Вечером «прилетело» по Чугуеву. Вследствие удара «Шахеда» в пятиэтажке вылетели стекла, повреждена газовая труба и пять авто. Известно также о пострадавшем ребенке, который получил острую реакцию на стресс.
«21:49 Богодуховский р-н, Краснокутская ТГ, с. Мурафа. В результате падения обломков сбитого БПЛА «Шахед» поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, автомобиль. Пострадали 47-летний мужчина и 44-летняя женщина. Госпитализированы», – добавил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 08:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 14 января начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах области, которые произошли в течение суток, а также – о результатах «прилетов».".