Враг дважды атаковал позиции ВСУ в районе Волчанска – данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
По данным Генштаба, в течение суток по всей линии фронта было 166 боев.
На севере Харьковщины враг дважды пытался наступать около Волчанска. Все штурмы оккупантов удалось отбить, отметили в ГШ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за сутки произошло три атаки оккупантов», – уточнили в Генштабе.
За сутки враг обстрелял позиции СОУ около 4,5 тысячи раз: сбросил 99 КАБов, 85 раз ударил из РСЗО.
Потери оккупантов, по информации Генштаба, на данный момент такие:
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба, в течение суток по всей линии фронта было 166 боев.".