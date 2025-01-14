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Враг дважды атаковал позиции ВСУ в районе Волчанска – данные Генштаба

Украина 08:35   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг дважды атаковал позиции ВСУ в районе Волчанска – данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в течение суток по всей линии фронта было 166 боев.

На севере Харьковщины враг дважды пытался наступать около Волчанска. Все штурмы оккупантов удалось отбить, отметили в ГШ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за сутки произошло три атаки оккупантов», – уточнили в Генштабе.

За сутки враг обстрелял позиции СОУ около 4,5 тысячи раз: сбросил 99 КАБов, 85 раз ударил из РСЗО.

Потери оккупантов, по информации Генштаба, на данный момент такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба, в течение суток по всей линии фронта было 166 боев.".