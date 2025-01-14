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Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от ISW

Украина 07:30   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от ISW

О том, что россияне смогли захватить часть украинских территорий на Харьковском и Боровском направлении, сообщили в сводке 14 января в Институте изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры указывают на то, что недавно враг сумел оккупировать территории на севере Харьковщины. По данным аналитиков, речь идет о лесистой местности на северо-востоке от Тихого.

«13 января российский блогер заявил, что российские войска также совершили неопределенные наступления в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова), но ISW не нашло подтверждения этому заявлению», – уточнили в ISW.

Также аналитики заявили об успехах армии РФ и на Боровском направлении. В частности, они нашли подтверждения продвижения россиян на запад от Макеевки.

«Российский блогер утверждал, что российские силы зачищают украинские силы в Загрызово (к северо-востоку от Боровой) и Зеленом Гае, и что российские силы установили неопределенную переправу через реку Оскол между Кругляковкой и Сеньково (оба к северо-востоку от Боровой)», – добавили в Институте изучения войны.

А вот на Купянщине ситуация осталась без изменений. Кроме того, в ISW даже опровергли заявления обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца об успехах РФ в Двуречной. Аналитики акцентировали, что доказательств его предположениям на данный момент нет.

Напомним, в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что на Купянском направлении противник существенно расширил свой плацдарм на реке Оскол в районе Двуречной. По его данным, россияне заняли уже половину этого населенного пункта. Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко проинформировал: в районе Двуречной оккупанты пытаются пользоваться погодными условиями и накапливаются, здесь идут постоянные бои с целью выбивания врага. А вот начальник Купянской ГВА Андрей Беседин отметил, что на Двуречанском направлении есть сложности.

Читайте также: О боях вблизи Двуречной и Лозовой сообщает Генштаб ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне смогли захватить часть украинских территорий на Харьковском и Боровском направлении, сообщили в сводке 14 января в Институте изучения войны (ISW).".