Россияне заняли уже половину Двуречной – Машовец
О продвижении врага на Купянщине сообщил в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
По его словам, на данный момент противник пытается расширить зону контроля в районе Оскола.
«На Купянском направлении, противник (подразделения 69-й мсд 6-й ОА) существенно расширил свой плацдарм на реке Оскол в районе Двуречной (по сути, взяв под контроль уже половину посёлка) и продвинулся к восточной окраине села Западное», – отметил Машовец.
Также он подтвердил свое предположение по поводу планов россиян на Купянщине, которое уже озвучивал ранее.
«Как я и предполагал ранее, противник также пытается продвигаться вдоль дороги Двуречная-Купянск в южном направлении, в сторону Кондрашовки», – написал аналитик.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Константин Машовец, оккупировали, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 09:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага на Купянщине сообщил в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".