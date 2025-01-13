Россияне заняли уже половину Двуречной – Машовец

О продвижении врага на Купянщине сообщил в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По его словам, на данный момент противник пытается расширить зону контроля в районе Оскола.

«На Купянском направлении, противник (подразделения 69-й мсд 6-й ОА) существенно расширил свой плацдарм на реке Оскол в районе Двуречной (по сути, взяв под контроль уже половину посёлка) и продвинулся к восточной окраине села Западное», – отметил Машовец.

Также он подтвердил свое предположение по поводу планов россиян на Купянщине, которое уже озвучивал ранее.

«Как я и предполагал ранее, противник также пытается продвигаться вдоль дороги Двуречная-Купянск в южном направлении, в сторону Кондрашовки», – написал аналитик.