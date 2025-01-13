Live
  • Пн 13.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.57

Россияне заняли уже половину Двуречной – Машовец

Украина 09:30   13.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заняли уже половину Двуречной – Машовец Фото: Генштаб ВСУ

О продвижении врага на Купянщине сообщил в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По его словам, на данный момент противник пытается расширить зону контроля в районе Оскола.

«На Купянском направлении, противник (подразделения 69-й мсд 6-й ОА) существенно расширил свой плацдарм на реке Оскол в районе Двуречной (по сути, взяв под контроль уже половину посёлка) и продвинулся к восточной окраине села Западное», – отметил Машовец.

Также он подтвердил свое предположение по поводу планов россиян на Купянщине, которое уже озвучивал ранее.

«Как я и предполагал ранее, противник также пытается продвигаться вдоль дороги Двуречная-Купянск в южном направлении, в сторону Кондрашовки», – написал аналитик.

Читайте также: ISW: россияне продвинулись на Купянщине и захватили населенный пункт – детали

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
12.01.2025, 07:24
Новости Харькова — главное за 13 января: пожар на Салтовке, удары по области
Новости Харькова — главное за 13 января: пожар на Салтовке, удары по области
13.01.2025, 08:41
Сегодня 13 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 января: какой праздник и день в истории
13.01.2025, 06:00
Конфликт между ТЦК и адвокатом в Харькове набирает обороты: реакция омбудсмена
Конфликт между ТЦК и адвокатом в Харькове набирает обороты: реакция омбудсмена
10.01.2025, 14:43
Вечером на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавшие – ГСЧС
Вечером на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавшие – ГСЧС
13.01.2025, 07:52
Россияне заняли уже половину Двуречной – Машовец
Россияне заняли уже половину Двуречной – Машовец
13.01.2025, 09:30

Новости по теме:

08:15
Генштаб: 12 боев было за сутки на Харьковщине – где наступали оккупанты
16:48
Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
09:04
На девять населенных пунктов Харьковщины сбросил враг авиабомбы – Генштаб
07:21
Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
11:17
Сколько военных РФ уничтожили ВСУ на севере Харьковщины за сутки – данные СОУ

Вы читали новость: «Россияне заняли уже половину Двуречной – Машовец»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 09:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага на Купянщине сообщил в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".