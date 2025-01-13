Росіяни зайняли вже половину Дворічної – Машовець

Про просування ворога на Куп’янщині повідомив у ранковому зведенні 13 січня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

За його словами, зараз противник намагається розширити зону контролю в районі Осколу.

“На Куп’янському напрямку противник (підрозділи 69-й мсд 6-ї ОА) суттєво розширив свій плацдарм на річці Оскіл у районі Дворічній (по суті, узявши під контроль уже половину селища) і просунувся до східної околиці села Западне”, – зазначив Машовець.

Також він підтвердив своє припущення щодо планів росіян на Куп’янщині, яке вже озвучував раніше.

“Як я і припускав раніше, противник також намагається просуватися вздовж дороги Дворічна-Куп’янськ у південному напрямку, у бік Кіндрашівки”, – написав аналітик.