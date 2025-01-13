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Росіяни зайняли вже половину Дворічної – Машовець

Україна 09:30   13.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни зайняли вже половину Дворічної – Машовець Фото: Генштаб ЗСУ

Про просування ворога на Куп’янщині повідомив у ранковому зведенні 13 січня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

За його словами, зараз противник намагається розширити зону контролю в районі Осколу.

“На Куп’янському напрямку противник (підрозділи 69-й мсд 6-ї ОА) суттєво розширив свій плацдарм на річці Оскіл у районі Дворічній (по суті, узявши під контроль уже половину селища) і просунувся до східної околиці села Западне”, – зазначив Машовець.

Також він підтвердив своє припущення щодо планів росіян на Куп’янщині, яке вже озвучував раніше.

“Як я і припускав раніше, противник також намагається просуватися вздовж дороги Дворічна-Куп’янськ у південному напрямку, у бік Кіндрашівки”, – написав аналітик.

Читайте також: ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині та захопили населений пункт – деталі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 09:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування ворога на Куп’янщині повідомив у ранковому зведенні 13 січня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".