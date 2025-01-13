ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині та захопили населений пункт – деталі
Про успіхи окупантів на Куп’янському напрямку та невдалі спроби наступати на Харківському й Борівському – розповіли 13 січня в Інституті вивчення війни (ISW).
На отриманих геолокаційних кадрах видно, що нещодавно бійці РФ просунулися на Куп’янщині. А саме – у північно-західній частині Петропавлівки.
“12 січня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Калинове (на півночі від Куп’янська), а російський блогер стверджував, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році в цьому населеному пункті проживало менше 10 осіб”, – зазначили в ISW.
За даними Інституту вивчення війни, окупанти намагалися прорвати оборону і на Борівському напрямку. Однак ЗСУ стримали всі атаки ворога.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, що українські сили нещодавно відбили посилену механізовану атаку Росії на захід від Вишневого (на північний схід від Борової). Російські війська продовжували штурм на північ від Борової біля Загризового; на північний схід від Борової біля Зеленого Гаю; на схід від Борової біля Першотравневого, Копанок, Новоєгорівки; і на південний схід від Борової біля Макіївки 11 і 12 січня”, – уточнили аналітики.
Також СОУ відбили всі штурми і на півночі Харківщини – ситуація на цій ділянці фронту залишилася без змін, додали в ISW.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, війна, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 07:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи окупантів на Куп’янському напрямку та невдалі спроби наступати на Харківському й Борівському – розповіли 13 січня в Інституті вивчення війни (ISW).".