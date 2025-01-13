ISW: россияне продвинулись на Купянщине и захватили населенный пункт – детали
Об успехах оккупантов на Купянском направлении и неудачных попытках наступать на Харьковском и Боровском – рассказали 13 января в Институте изучения войны (ISW).
На полученных геолокационных кадрах видно, что недавно бойцы РФ продвинулись на Купянщине, а именно – в северо-западной части Петропавловки.
«12 января Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Калиново (на севере от Купянска), а российский блогер утверждал, что до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в этом населенном пункте проживало менее 10 человек», – отметили в ISW.
По данным Института изучения войны, оккупанты пытались прорвать оборону и на Боровском направлении. Однако ВСУ сдержали все атаки врага.
«Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что украинские силы недавно отразили усиленную механизированную атаку России к западу от Вишневого (к северо-востоку от Боровой). Российские войска продолжали штурмы к северу от Боровой у Загрызово; к северо-востоку от Боровой у Зеленого Гая; восточнее Боровой возле Первомайского, Копанок, Новоегоровки; и юго-восточнее Боровой возле Макеевки 11 и 12 января», – уточнили аналитики.
Также СОУ отбили все штурмы и на севере Харьковщины – ситуация на этом участке фронта осталась без изменений, добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, война, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 07:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах оккупантов на Купянском направлении и неудачных попытках наступать на Харьковском и Боровском, рассказали 13 января в Институте изучения войны (ISW).".