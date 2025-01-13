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ISW: россияне продвинулись на Купянщине и захватили населенный пункт – детали

Украина 07:31   13.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: россияне продвинулись на Купянщине и захватили населенный пункт – детали

Об успехах оккупантов на Купянском направлении и неудачных попытках наступать на Харьковском и Боровском – рассказали 13 января в Институте изучения войны (ISW).

На полученных геолокационных кадрах видно, что недавно бойцы РФ продвинулись на Купянщине, а именно – в северо-западной части Петропавловки.

«12 января Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Калиново (на севере от Купянска), а российский блогер утверждал, что до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в этом населенном пункте проживало менее 10 человек», – отметили в ISW.

По данным Института изучения войны, оккупанты пытались прорвать оборону и на Боровском направлении. Однако ВСУ сдержали все атаки врага.

«Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что украинские силы недавно отразили усиленную механизированную атаку России к западу от Вишневого (к северо-востоку от Боровой). Российские войска продолжали штурмы к северу от Боровой у Загрызово; к северо-востоку от Боровой у Зеленого Гая; восточнее Боровой возле Первомайского, Копанок, Новоегоровки; и юго-восточнее Боровой возле Макеевки 11 и 12 января», – уточнили аналитики.

Также СОУ отбили все штурмы и на севере Харьковщины – ситуация на этом участке фронта осталась без изменений, добавили в ISW.

Читайте также: Одна атака РФ на севере Харьковщины: затишье ли это, ответили в ОТГ «Харьков»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах оккупантов на Купянском направлении и неудачных попытках наступать на Харьковском и Боровском, рассказали 13 января в Институте изучения войны (ISW).".