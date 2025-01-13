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Что происходит вблизи Купянска, Двуречной и на севере, рассказал Ахиллес

Фронт 12:54   13.01.2025
Виктория Яковенко
Что происходит вблизи Купянска, Двуречной и на севере, рассказал Ахиллес Скриншот

На севере Харьковщины инициатива – на стороне СОУ, а вот Купянское направление остается динамическим. Подробности сообщил в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Первый отрезок – Глубокое. Если говорить о расстоянии от позиций противника до административных границ Харькова – это самое короткое, которое есть в Харьковской области. Но врага удалось остановить в 2024 году. В конце 2024 года СОУ провели успешные мероприятия, выбили врага с ряда позиций и надежно закрепились. Несмотря на то, что противник остается достаточно активным, его попытки не позволяют ему выбить нас из тех позиций, которые мы удерживаем. Поэтому можно с уверенностью сказать, что сила находится в руках СОУ», – отметил Федоренко.

Он подчеркнул: несмотря на то, что враг не смог выполнить свою задачу – взять Купянск левобережный и Купянск-Узловой до Нового года, противник продолжает тратить на это огромные ресурсы.

«Что касается «клина» – это ниже по течению, возникший до населенного пункта Кругляковка, враг пытается его расширять в направлении Колесниковки и Загрызово. В направлении Загрызово – за предыдущий период враг имел частичные успехи, в направлении Колесниковки – успехов противник не имел», — добавил Ахиллес.

Относительно ситуации в районе Двуречной – там оккупанты пытаются пользоваться погодными условиями и накапливаются. Федоренко заявил, что в этом районе идут постоянные бои с целью выбивания врага.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 12:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины инициатива – на стороне СОУ, а вот Купянское направление остается динамическим. ".