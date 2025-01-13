Live
  • Пн 13.01.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.57

Що відбувається поблизу Куп’янська, Дворічної та на півночі, розповів Ахіллес

Фронт 12:54   13.01.2025
Вікторія Яковенко
Що відбувається поблизу Куп’янська, Дворічної та на півночі, розповів Ахіллес Скриншот

На півночі Харківщини ініціатива – на боці СОУ, а от Куп’янський напрямок залишається динамічним. Подробиці повідомив в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Перший відтинок – Глибоке. Якщо казати про відстань від позицій противника до адміністративних меж Харкова – це найкоротша, яка є в Харківській області. Але ворога вдалося у 2024 році зупинити. Наприкінці 2024-го СОУ провели успішні заходи, вибили ворога із низки позицій і надійно закріпились. Попри те, що противник залишається достатньо активним, його намагання не дають можливості йому вибити нас з тих позицій, які ми утримуємо. Тому можна з упевненістю сказати, що сила перебуває у руках СОУ», –  зазначив Федоренко.

Він підкреслив: попри те, що ворог не зміг виконати своє завдання – взяти Куп’янськ лівобережний та Куп’янськ-Вузловий до Нового року, супротивник продовжує витрачати на це шалені ресурси.

«Що стосується «клина» – це нижче по течії, який виник до населеного пункту Кругляківка, ворог намагається його розширяти в напрямок Колісниківки і Загризового. В напрямок Загризового – за попередній період ворог мав часткові успіхи, в напрямок Колісниківки – успіхів противник не мав», – додав Ахіллес.

Щодо ситуації в районі Дворічної – там окупанти намагаються користуватися погодними умовами та накопичуються. Федоренко заявив, що у цьому районі йдуть постійні бої з метою вибиття ворога.

Читайте також: Росіяни зайняли вже половину Дворічної – Машовець

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Що відбувається поблизу Куп’янська, Дворічної та на півночі, розповів Ахіллес
Що відбувається поблизу Куп’янська, Дворічної та на півночі, розповів Ахіллес
13.01.2025, 12:54
“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов
“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов
12.01.2025, 10:59
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
13.01.2025, 07:52
Чоловік постраждав вранці через удар FPV-дрона по Харківському району
Чоловік постраждав вранці через удар FPV-дрона по Харківському району
13.01.2025, 12:11
Новини Харкова — головне за 13 січня: пожежа на Салтівці, удари по області
Новини Харкова — головне за 13 січня: пожежа на Салтівці, удари по області
13.01.2025, 12:17
“Говорити про затишшя ми не можемо” – СОУ про ситуацію на півночі Харківщини
“Говорити про затишшя ми не можемо” – СОУ про ситуацію на півночі Харківщини
13.01.2025, 11:49

Новини за темою:

17:25
«Парад Ru-металобрухту» влаштували захисники на Харківщині (відео)
12:47
Які завдання не вдалося виконати ЗС РФ на Куп’янщині до початку року – Ахіллес
19:39
Уночі росіяни пішли в атаку під Куп’янськом і втратили бронетехніку (відео)
13:24
300 окупантів ліквідували за грудень харківські воїни – інфографіка 92-ї ОШБр
14:59
Події фронту на Харківщині за тиждень – огляд МГ «Об’єктив» (відео)

Ви читали новину: «Що відбувається поблизу Куп’янська, Дворічної та на півночі, розповів Ахіллес»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини ініціатива – на боці СОУ, а от Куп’янський напрямок залишається динамічним. ".