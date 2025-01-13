Що відбувається поблизу Куп’янська, Дворічної та на півночі, розповів Ахіллес

На півночі Харківщини ініціатива – на боці СОУ, а от Куп’янський напрямок залишається динамічним. Подробиці повідомив в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Перший відтинок – Глибоке. Якщо казати про відстань від позицій противника до адміністративних меж Харкова – це найкоротша, яка є в Харківській області. Але ворога вдалося у 2024 році зупинити. Наприкінці 2024-го СОУ провели успішні заходи, вибили ворога із низки позицій і надійно закріпились. Попри те, що противник залишається достатньо активним, його намагання не дають можливості йому вибити нас з тих позицій, які ми утримуємо. Тому можна з упевненістю сказати, що сила перебуває у руках СОУ», – зазначив Федоренко.

Він підкреслив: попри те, що ворог не зміг виконати своє завдання – взяти Куп’янськ лівобережний та Куп’янськ-Вузловий до Нового року, супротивник продовжує витрачати на це шалені ресурси.

«Що стосується «клина» – це нижче по течії, який виник до населеного пункту Кругляківка, ворог намагається його розширяти в напрямок Колісниківки і Загризового. В напрямок Загризового – за попередній період ворог мав часткові успіхи, в напрямок Колісниківки – успіхів противник не мав», – додав Ахіллес.

Щодо ситуації в районі Дворічної – там окупанти намагаються користуватися погодними умовами та накопичуються. Федоренко заявив, що у цьому районі йдуть постійні бої з метою вибиття ворога.