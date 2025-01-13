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«Враг все ближе»: к чему готовятся власти Купянска

Общество 13:55   13.01.2025
Виктория Яковенко
«Враг все ближе»: к чему готовятся власти Купянска Скриншот

Ситуация в Купянской громаде – крайне сложная, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник местной ГВА Андрей Беседин. Ночью россияне нанесли более 10 ударов КАБ по территории ТГ.

«С каждым днем ​​все больше увеличивается применение разного типа БпЛА, в том числе FPV-дронов, БпЛА «Молния». Враг постоянно бьет по центральным, логистическим путям, автомобилям, остановкам общественного транспорта, магазинам и т.д. Линия фронта от черты города – 2 км, поэтому враг достает всем. Враг все ближе к границам города. Это связано с количеством. К сожалению, он превышает и в живой силе, технике, вооружении, авиации. Наши СОУ уничтожают и живую силу, и технику. Никакого сантиметра земли просто так враг не захватит, только сверхусилиями, сверхпотерями они могут это сделать», — отметил Беседин.

Он также ответил, грозит ли Купянску взятие оккупантами города в кольцо.

«Каждый из нас постоянно готовится и готов к любому развитию событий. С момента деоккупации враг пытается захватить Купянск. Напомню, здесь была их администрация Харьковской области, здесь находилось все руководство и для них это сакральный город. Но три года у них ничего не выходит. Есть сложности на Двуричанском направлении. Общаясь с нашими СОУ, они понимают ситуацию, направления, угрозы», – сказал Беседин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 13:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянской громаде – крайне сложная, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник местной ГВА Андрей Беседин. Ночью россияне нанесли более 10 ударов КАБ по территории ТГ".