«Ворог все ближче»: до чого готується влада Куп’янська
Ситуація в Куп’янській громаді – вкрай складна, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник місцевої МВА Андрій Беседін. Вночі росіяни завдали понад 10 ударів КАБами по території ТГ.
«З кожним днем все більше збільшується застосування різного типу БпЛА, в тому числі FPV-дронів, БпЛА «Молния». Ворог постійно б’є по центральних, логістичних шляхах, автівках, зупинках громадського транспорту, магазинах, тощо. Лінія фронту від межі міста – 2 км, тому ворог дістає усім. Ворог все ближче до меж міста. Це пов’язано з кількістю. На жаль, він перевищує і в живій силі, техніці, озброєнні, авіації. Наші СОУ нищать і живу силу, і техніку. Жодного сантиметра землі просто так ворог не захопить, тільки надзусиллями, надвтратами вони можуть це зробити», – зазначив Беседін.
Він також відповів, чи загрожує Куп’янську взяття окупантами міста у кільце.
«Кожен з нас постійно готується і готовий до будь-якого розвитку подій. З моменту деокупації ворог намагається захопити Куп’янськ. Нагадаю, тут була їхня адміністрація Харківської області, тут знаходилось все керівництво і для них це сакральне місто. Але три роки у них нічого не виходить. Є складнощі на Дворічанському напрямку. Спілкуючись з нашими СОУ, вони розуміють ситуацію, напрямки, загрози», – сказав Беседін.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Андрей Беседин, ворог, КАБ, куп'янск, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в Куп’янській громаді – вкрай складна, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник місцевої МВА Андрій Беседін. Вночі росіяни завдали понад 10 ударів КАБами.".