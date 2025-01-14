Відразу на двох напрямках на Харківщині просунулась РФ – подробиці від ISW

Про те, що росіяни змогли захопити частину українських територій на Харківському та Борівському напрямку, повідомили у зведенні 14 січня в Інституті вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри вказують на те, що нещодавно ворог зумів окупувати території на півночі Харківщини. За даними аналітиків, йдеться про лісисту місцевість на північному сході від Тихого.

“13 січня російський блогер заявив, що російські війська також здійснили невизначені наступи в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви “, – уточнили в ISW.

Також аналітики заявили про успіхи армії РФ і на Борівському напрямку. Зокрема, вони знайшли підтвердження щодо просування росіян на захід від Макіївки.

“Російський блогер стверджував, що російські сили зачищають українські сили в Загризовому (на північний схід від Борової) та в Зеленому Гаї, і що російські сили встановили невизначену переправу через річку Оскіл між Кругляківкою та Сеньковим (обидва на північний схід від Борової)”, – додали в Інституті вивчення війни.

А ось на Куп’янщині ситуація залишилася без змін. Крім того, в ISW навіть спростували заяви оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця про успіхи РФ у Дворічній. Аналітики наголосили, що доказів його припущенням наразі немає.

Нагадаємо, у ранковому зведенні 13 січня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що на Куп’янському напрямку противник суттєво розширив свій плацдарм на річці Оскіл у районі Дворічній. За його даними, росіяни зайняли вже половину цього населеного пункту. Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко поінформував: в районі Дворічної окупанти намагаються користуватися погодними умовами та накопичуються, тут йдуть постійні бої з метою вибиття ворога. А от начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін зазначив, що на Дворічанському напрямку є складнощі.