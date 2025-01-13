Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував про ситуацію на Харківщині.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог атакував українські позиції поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна, два бої тривають дотепер.

Про бої на Харківському напрямку інформації немає.

«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 94 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському напрямку», – зазначив Генштаб.

Нагадаємо, у ранковому зведенні 13 січня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що на Куп’янському напрямку противник суттєво розширив свій плацдарм на річці Оскіл у районі Дворічній. За його даними, росіяни зайняли вже половину цього населеного пункту. Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко поінформував: в районі Дворічної окупанти намагаються користуватися погодними умовами та накопичуються, тут йдуть постійні бої з метою вибиття ворога. А от начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін зазначив, що на Дворічанському напрямку є складнощі.