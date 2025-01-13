Live
  • Пн 13.01.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.57

Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ

Фронт 16:51   13.01.2025
Вікторія Яковенко
Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував про ситуацію на Харківщині.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог атакував українські позиції поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна, два бої тривають дотепер.

Про бої на Харківському напрямку інформації немає.

Читайте також: “Говорити про затишшя ми не можемо” – СОУ про ситуацію на півночі Харківщини

«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 94 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському напрямку», – зазначив Генштаб.

Нагадаємо, у ранковому зведенні 13 січня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що на Куп’янському напрямку противник суттєво розширив свій плацдарм на річці Оскіл у районі Дворічній. За його даними, росіяни зайняли вже половину цього населеного пункту. Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко поінформував: в районі Дворічної окупанти намагаються користуватися погодними умовами та накопичуються, тут йдуть постійні бої з метою вибиття ворога. А от начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін зазначив, що на Дворічанському напрямку є складнощі.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
13.01.2025, 17:27
“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов
“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов
12.01.2025, 10:59
Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ
Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ
13.01.2025, 16:51
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
13.01.2025, 07:52
Один із харківських потягів їздитиме швидше: деталі, зміни в розкладі
Один із харківських потягів їздитиме швидше: деталі, зміни в розкладі
13.01.2025, 16:20
У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії
У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії
13.01.2025, 15:37

Новини за темою:

09:30
Росіяни зайняли вже половину Дворічної – Машовець
08:15
Генштаб: 12 боїв було за добу на Харківщині – де наступали окупанти
16:48
Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
09:04
На дев’ять населених пунктів Харківщини скинув ворог авіабомби – Генштаб
07:21
Deep State: ворог окупував нові території на Харківщині – де просунувся

Ви читали новину: «Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував про ситуацію на Харківщині.".