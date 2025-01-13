Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував про ситуацію на Харківщині.
Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог атакував українські позиції поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна, два бої тривають дотепер.
Про бої на Харківському напрямку інформації немає.
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«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 94 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському напрямку», – зазначив Генштаб.
Нагадаємо, у ранковому зведенні 13 січня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що на Куп’янському напрямку противник суттєво розширив свій плацдарм на річці Оскіл у районі Дворічній. За його даними, росіяни зайняли вже половину цього населеного пункту. Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко поінформував: в районі Дворічної окупанти намагаються користуватися погодними умовами та накопичуються, тут йдуть постійні бої з метою вибиття ворога. А от начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін зазначив, що на Дворічанському напрямку є складнощі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, війна, Генштаб ЗСУ, двуречная, Лозовая, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував про ситуацію на Харківщині.".