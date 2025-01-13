О боях вблизи Двуречной и Лозовой сообщает Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 проинформировал о ситуации в Харьковской области.
В частности, на Купянском направлении враг атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, два боя продолжаются до сих пор.
О боях на Харьковском направлении информации нет.
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«Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. Сейчас враг 94 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении», – отметил Генштаб.
Напомним, в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что на Купянском направлении противник существенно расширил свой плацдарм на реке Оскол в районе Двуречной. По его данным, россияне заняли уже половину этого населенного пункта. Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко проинформировал: в районе Двуречной оккупанты пытаются пользоваться погодными условиями и накапливаются, здесь идут постоянные бои с целью выбивания врага. А вот начальник Купянской ГВА Андрей Беседин отметил, что на Двуричанском направлении есть сложности.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, война, Генштаб ВСУ, двуречная, Лозовая, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 проинформировал о ситуации в Харьковской области.".