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О боях вблизи Двуречной и Лозовой сообщает Генштаб ВСУ

Фронт 16:51   13.01.2025
Виктория Яковенко
О боях вблизи Двуречной и Лозовой сообщает Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 проинформировал о ситуации в Харьковской области.

В частности, на Купянском направлении враг атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, два боя продолжаются до сих пор.

О боях на Харьковском направлении информации нет.

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«Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. Сейчас враг 94 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении», – отметил Генштаб.

Напомним, в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что на Купянском направлении противник существенно расширил свой плацдарм на реке Оскол в районе Двуречной. По его данным, россияне заняли уже половину этого населенного пункта. Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко проинформировал: в районе Двуречной оккупанты пытаются пользоваться погодными условиями и накапливаются, здесь идут постоянные бои с целью выбивания врага. А вот начальник Купянской ГВА Андрей Беседин отметил, что на Двуричанском направлении есть сложности.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 проинформировал о ситуации в Харьковской области.".