О боях вблизи Двуречной и Лозовой сообщает Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 проинформировал о ситуации в Харьковской области.

В частности, на Купянском направлении враг атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, два боя продолжаются до сих пор.

О боях на Харьковском направлении информации нет.

«Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. Сейчас враг 94 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении», – отметил Генштаб.

Напомним, в утренней сводке 13 января обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что на Купянском направлении противник существенно расширил свой плацдарм на реке Оскол в районе Двуречной. По его данным, россияне заняли уже половину этого населенного пункта. Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко проинформировал: в районе Двуречной оккупанты пытаются пользоваться погодными условиями и накапливаются, здесь идут постоянные бои с целью выбивания врага. А вот начальник Купянской ГВА Андрей Беседин отметил, что на Двуричанском направлении есть сложности.