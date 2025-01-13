«Говорить о затишье мы не можем» – СОУ о ситуации на севере Харьковщины

По данным ВСУ, ситуация на севере Харьковской области на данный момент стабильная.

Однако это не означает, что она улучшилась или украинским защитникам стало легче держать оборону, уточнил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.

«Поскольку только за вчера враг нанес 4 авиационных удара с использованием 31 неуправляемой авиационной ракеты и 64 удара дронами-камикадзе. Также враги совершили 480 обстрелов позиций защитников Украины. Конечно, ситуация в Харьковской области намного лучше, чем у соседей справа. Но о затишье мы говорить не можем, но и увеличения количества штурмов или какой-то большей вовлеченности сил, средств противника, мы тоже не наблюдаем», – отметил Романов.

Также ВСУ замечают, что враг постоянно пытается накапливать живую силу и технику. Но украинские военные ежедневно ликвидируют от 50 до 100 военных РФ, разбивают и вооружение.

«К примеру, вчера во время отражения этих атак было уничтожено 105 единиц вооруженной и военной техники. Это один танк, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, одно противотанковое средство, 19 автомобилей, 14 единиц спецтехники, 64 БПЛА. Понятно, что не вся эта масса техники шла на штурм, но да, происходило уничтожение бронетехники противника. Враг потерял 61 оккупанта убитыми и ранеными. Точнее безвозвратные потери оккупанта – 21 организм, покалечены 40 захватчиков», – уточнил спикер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»