“Говорити про затишшя ми не можемо” – СОУ про ситуацію на півночі Харківщини

За даними ЗСУ, ситуація на півночі Харківської області наразі стабільна.

Однак це не означає, що вона покращилася чи українським захисникам стало легше тримати оборону, уточнив в етері нацмарафону спікер ОТУВ «Харків» Євгеній Романов.

“Оскільки лише за вчора ворог завдав 4 авіаційні удари з використанням 31 некерованої авіаційної ракети та 64 удари дронами-камікадзе. Також вороги здійснили 480 обстрілів позицій захисників України. Звісно, ситуація на Харківщині набагато краще, ніж у сусідів праворуч. Але про затишшя ми говорити не можемо, але і збільшення кількості штурмів або якоїсь більшої залученості сил, засобів противника, ми теж не спостерігаємо”, – зазначив Романов.

Також ВСУ зауважують, що ворог постійно намагається накопичувати живу силу та техніку. Але українські військові щодня ліквідують від 50 до 100 військових, розбивають і озброєння.

“Наприклад, вчора під час відбиття цих атак було знищено 105 одиниць збройної та військової техніки. Це – один танк, дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, один протитанковий засіб, 19 автомобілів, 14 одиниць спецтехніки, 64 БПЛА. Зрозуміло, що не вся ця маса техніки йшла на штурм, але так, відбувалося знищення бронетехніки противника. Ворог втратив 61 окупанта вбитими та пораненими. Точніше, безповоротні втрати окупанта склали 21 організм, покалічені 40 загарбників”, – уточнив спікер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”