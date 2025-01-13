Зникло світло – окупанти обстріляли Золочівську громаду (фото)
Фото: “Зоря”
Окупанти вдарили по Золочівщині напередодні близько 21:00, пише “Зоря”.
За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, війська РФ вдарили по селу Костянтинівка з РСЗВ “Град”.
“У результаті обстрілу знищено один приватний будинок, пошкоджено недіючу будівлю сільського клубу та пʼять приватних будинків“, – уточнили у “Зорі”.
Внаслідок обстрілу зникло світло, а постраждалих через “прильоти” немає.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: обстріли, прилеты, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 11:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Золочівщині напередодні близько 21:00, пише “Зоря”.".