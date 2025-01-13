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Зникло світло – окупанти обстріляли Золочівську громаду (фото)

Фронт 11:03   13.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зникло світло – окупанти обстріляли Золочівську громаду (фото) Фото: “Зоря”

Окупанти вдарили по Золочівщині напередодні близько 21:00, пише “Зоря”.

Обстріл Харківщини, Золочівська громада
Фото: “Зоря”

За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, війська РФ вдарили по селу Костянтинівка з РСЗВ “Град”.

Обстріл Харківщини, Золочівська громада
Фото: “Зоря”

У результаті обстрілу знищено один приватний будинок, пошкоджено недіючу будівлю сільського клубу та пʼять приватних будинків“, – уточнили у “Зорі”.

Обстріл Харківщини, Золочівська громада
Фото: “Зоря”

Внаслідок обстрілу зникло світло, а постраждалих через “прильоти” немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 11:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Золочівщині напередодні близько 21:00, пише “Зоря”.".