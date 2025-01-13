Зникло світло – окупанти обстріляли Золочівську громаду (фото)

Окупанти вдарили по Золочівщині напередодні близько 21:00, пише “Зоря”.

За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, війська РФ вдарили по селу Костянтинівка з РСЗВ “Град”.

“У результаті обстрілу знищено один приватний будинок, пошкоджено недіючу будівлю сільського клубу та пʼять приватних будинків“, – уточнили у “Зорі”.

Внаслідок обстрілу зникло світло, а постраждалих через “прильоти” немає.