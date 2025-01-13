Цілий день ворог обстрілював Куп’янський район – куди прилітало, наслідки
Напередодні ворог почав бити по Куп’янському району з 08:00, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок артобстрілу села Сеньково пошкоджений будинок та гараж. Після чого ЗС РФ почали бити по Кіндрашівці. Спочатку о 10:25 по населеному пункту вдарив FPV-дрон. А вдень, о 13:00, розпочався артобстріл села. Без руйнувань не обійшлося – росіяни пошкодили будинок та гараж.
“17:35, Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Вільхуватка. Обстріл КАБ по околиці населеного пункту, пошкоджень та постраждалих не зафіксовано. 18:00, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу біля території цивільного підприємства загинув 70-річний чоловік“, – додав Синєгубов.
А ближче до ночі прилетіло і по Богодухівському району. У Валках уламки збитого “Шахеда” впали на територію підприємства.
Тим часом в облуправлінні Нацполіції додали, що 12 січня в лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Дворічної ще 26 грудня 2024 року.
Читайте також: Новини Харкова — головне за 13 січня: як минула ніч
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Цілий день ворог обстрілював Куп’янський район – куди прилітало, наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 08:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні ворог почав бити по Куп’янському району з 08:00, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".