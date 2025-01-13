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Цілий день ворог обстрілював Куп’янський район – куди прилітало, наслідки

Події 08:34   13.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Цілий день ворог обстрілював Куп’янський район – куди прилітало, наслідки Скриншот

Напередодні ворог почав бити по Куп’янському району з 08:00, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок артобстрілу села Сеньково пошкоджений будинок та гараж. Після чого ЗС РФ почали бити по Кіндрашівці. Спочатку о 10:25 по населеному пункту вдарив FPV-дрон. А вдень, о 13:00, розпочався артобстріл села. Без руйнувань не обійшлося – росіяни пошкодили будинок та гараж.

“17:35, Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Вільхуватка. Обстріл КАБ по околиці населеного пункту, пошкоджень та постраждалих не зафіксовано. 18:00, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу біля території цивільного підприємства загинув 70-річний чоловік“, – додав Синєгубов.

А ближче до ночі прилетіло і по Богодухівському району. У Валках уламки збитого “Шахеда” впали на територію підприємства.

Тим часом в облуправлінні Нацполіції додали, що 12 січня в лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Дворічної ще 26 грудня 2024 року.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 13 січня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 08:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні ворог почав бити по Куп’янському району з 08:00, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".