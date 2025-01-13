Новини Харкова — головне за 13 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:19

Генштаб: 12 боїв було за добу на Харківщині – де наступали окупанти

Загалом протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 140 боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. А на Куп’янщині росіяни наступали вісім разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного“, – уточнили у ЗСУ.

Також за добу ворог обстріляв позиції українських захисників понад шість тисяч разів – скинув 58 КАБів, 126 разів ударив із РСЗВ та випустив 2992 дронів-камікадзе.

07:58

Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС

Загалом протягом доби в рятувальників облуправління ДСНС у Харківській області було 26 виїздів, 12 з них – на ліквідацію пожеж.

Спочатку напередодні вдень у Бабаях спалахнула літня кухня у приватному будинку. Повідомлення про пожежу на площі 100 кв. м. рятувальники отримали о 14:47.

“Вогонь вдалося приборкати об 17:14. Постраждав 68-річний чоловік. З опіками обличчя та отруєнням чадним газом він був госпіталізований до обласної лікарні. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали“, – зазначили у ДСНС.

З тієї ж причини напередодні сталася ще одна пожежа. Цього разу горіла вже багатоповерхівка в Харкові.

“О 16:57 сталася ще одна побутова пожежа в Салтівському районі міста Харкова. В квартирі на 3 поверсі 9-поверхівки горіли домашні речі на площі 10 м. кв. Вогонь вдалося приборкати об 19:13. Постраждали 3 людини, із них 2 було врятовано. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали“, – написали рятувальники.

07:10

Понад 10 годин тривала тривога у Харківській області – російські БПЛА літали над регіоном

Тривога на Харківщині пролунала о 18:37, доки у сусідніх регіонах було неспокійно – літали авіабомби та безпілотники. А о 19:48 БПЛА з’явилися над Харківською областю, періодично вони змінювали курс руху.









А після опівночі, о 01:57, БПЛА знову змінили курс і вилетіли на північ.

Небо над Харківщиною стало чистим лише о 04:43. Тоді ж у Повітряних силах ЗСУ оголосили відбій тривоги (вона все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади).