Новини Харкова — головне за 13 січня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:19
Генштаб: 12 боїв було за добу на Харківщині – де наступали окупанти
Загалом протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 140 боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог намагався атакувати чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. А на Куп’янщині росіяни наступали вісім разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного“, – уточнили у ЗСУ.
Також за добу ворог обстріляв позиції українських захисників понад шість тисяч разів – скинув 58 КАБів, 126 разів ударив із РСЗВ та випустив 2992 дронів-камікадзе.
07:58
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
Загалом протягом доби в рятувальників облуправління ДСНС у Харківській області було 26 виїздів, 12 з них – на ліквідацію пожеж.
Спочатку напередодні вдень у Бабаях спалахнула літня кухня у приватному будинку. Повідомлення про пожежу на площі 100 кв. м. рятувальники отримали о 14:47.
“Вогонь вдалося приборкати об 17:14. Постраждав 68-річний чоловік. З опіками обличчя та отруєнням чадним газом він був госпіталізований до обласної лікарні. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали“, – зазначили у ДСНС.
З тієї ж причини напередодні сталася ще одна пожежа. Цього разу горіла вже багатоповерхівка в Харкові.
“О 16:57 сталася ще одна побутова пожежа в Салтівському районі міста Харкова. В квартирі на 3 поверсі 9-поверхівки горіли домашні речі на площі 10 м. кв. Вогонь вдалося приборкати об 19:13. Постраждали 3 людини, із них 2 було врятовано. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали“, – написали рятувальники.
07:10
Понад 10 годин тривала тривога у Харківській області – російські БПЛА літали над регіоном
Тривога на Харківщині пролунала о 18:37, доки у сусідніх регіонах було неспокійно – літали авіабомби та безпілотники. А о 19:48 БПЛА з’явилися над Харківською областю, періодично вони змінювали курс руху.
А після опівночі, о 01:57, БПЛА знову змінили курс і вилетіли на північ.
Небо над Харківщиною стало чистим лише о 04:43. Тоді ж у Повітряних силах ЗСУ оголосили відбій тривоги (вона все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".