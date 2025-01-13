Новости Харькова — главное за 13 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:19

Генштаб: 12 боев было за сутки на Харьковщине – где наступали оккупанты

Всего в течение суток по всей линии фронта зафиксировали 140 боев, отметили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался атаковать четыре раза в районе Волчанска и Казачей Лопани. А на Купянщине россияне наступали восемь раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки и Песчаного», – уточнили в ВСУ.

Также за сутки враг обстрелял позиции украинских защитников более шести тысяч раз – сбросил 58 КАБов, 126 раз ударил из РСЗО и выпустил 2992 дронов-камикадзе.

07:58

Вечером на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавшие – ГСЧС

Всего в течение суток у спасателей облуправления ГСЧС в Харьковской области было 26 выездов, 12 из них – на ликвидацию пожаров.

Вначале накануне днем в Бабаях загорелась летняя кухня в частном доме. Сообщение о пожаре на площади 100 кв. м. спасатели получили в 14:47.

«Огонь удалось ликвидировать в 17:14. Пострадал 68-летний мужчина. С ожогами лица и отравлением угарным газом он был госпитализирован в областную больницу. Причина возгорания – попадание малокалорийного источника зажигания на горючие материалы», – отметили в ГСЧС.

По той же причине накануне произошел еще один пожар. На этот раз горела уже многоэтажка в Харькове.

«В 16:57 произошел еще один бытовой пожар в Салтовском районе города Харькова. В квартире на 3 этаже 9-этажки горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Огонь удалось обуздать в 19:13. Пострадали 3 человека, из них 2 были спасены», – написали спасатели.

07:10

Больше 10 часов длилась тревога в Харьковской области – российские БПЛА летали над регионом

Тревога на Харьковщине прозвучала в 18:37, пока в соседних регионах было неспокойно – летали авиабомбы и беспилотники. А в 19:48 БПЛА появились и над Харьковской областью, периодически они меняли курс движения.









А после полуночи, в 01:57, БПЛА вновь поменяли курс и вылетели на север.

Небо над Харьковщиной стало чистым лишь в 04:43. Тогда же в Воздушных силах ВСУ объявили отбой тревоги (она все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады).