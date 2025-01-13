Генштаб: 12 боев было за сутки на Харьковщине – где наступали оккупанты
Фото: Генштаб ВСУ
Всего в течение суток по всей линии фронта зафиксировали 140 боев, отметили в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг пытался атаковать четыре раза в районе Волчанска и Казачей Лопани. А на Купянщине россияне наступали восемь раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки и Песчаного», – уточнили в ВСУ.
Также за сутки враг обстрелял позиции украинских защитников более шести тысяч раз – сбросил 58 КАБов, 126 раз ударил из РСЗО и выпустил 2992 дронов-камикадзе.
В Генштабе обновили информацию о потерях врага:
Читайте также: ISW: россияне продвинулись на Купянщине и захватили населенный пункт – детали
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб: 12 боев было за сутки на Харьковщине – где наступали оккупанты»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток по всей линии фронта зафиксировали 140 боев, отметили в Генштабе ВСУ.".