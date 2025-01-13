Генштаб: 12 боев было за сутки на Харьковщине – где наступали оккупанты

Всего в течение суток по всей линии фронта зафиксировали 140 боев, отметили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался атаковать четыре раза в районе Волчанска и Казачей Лопани. А на Купянщине россияне наступали восемь раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки и Песчаного», – уточнили в ВСУ.

Также за сутки враг обстрелял позиции украинских защитников более шести тысяч раз – сбросил 58 КАБов, 126 раз ударил из РСЗО и выпустил 2992 дронов-камикадзе.

В Генштабе обновили информацию о потерях врага: