Генштаб: 12 боїв було за добу на Харківщині – де наступали окупанти

Загалом протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 140 боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. А на Куп’янщині росіяни наступали вісім разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного“, – уточнили у ЗСУ.

Також за добу ворог обстріляв позиції українських захисників понад шість тисяч разів – скинув 58 КАБів, 126 разів ударив із РСЗВ та випустив 2992 дронів-камікадзе.

У Генштабі оновили інформацію про втрати ворога: