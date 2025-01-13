Генштаб: 12 боїв було за добу на Харківщині – де наступали окупанти
Фото: Генштаб ЗСУ
Загалом протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 140 боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог намагався атакувати чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. А на Куп’янщині росіяни наступали вісім разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного“, – уточнили у ЗСУ.
Також за добу ворог обстріляв позиції українських захисників понад шість тисяч разів – скинув 58 КАБів, 126 разів ударив із РСЗВ та випустив 2992 дронів-камікадзе.
У Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:
Читайте також: ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині та захопили населений пункт – деталі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, обстріли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: 12 боїв було за добу на Харківщині – де наступали окупанти»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 140 боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.".