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Генштаб: 12 боїв було за добу на Харківщині – де наступали окупанти

Україна 08:15   13.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 12 боїв було за добу на Харківщині – де наступали окупанти Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 140 боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. А на Куп’янщині росіяни наступали вісім разів.

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного“, – уточнили у ЗСУ.

Також за добу ворог обстріляв позиції українських захисників понад шість тисяч разів – скинув 58 КАБів, 126 разів ударив із РСЗВ та випустив 2992 дронів-камікадзе.

У Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 140 боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.".