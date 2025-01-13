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Вечером на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавшие – ГСЧС

Происшествия 07:52   13.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Вечером на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавшие – ГСЧС

Всего в течение суток у спасателей облуправления ГСЧС в Харьковской области было 26 выездов, 12 из них – на ликвидацию пожаров.

Вначале накануне днем в Бабаях загорелась летняя кухня в частном доме. Сообщение о пожаре на площади 100 кв. м. спасатели получили в 14:47.

«Огонь удалось ликвидировать в 17:14. Пострадал 68-летний мужчина. С ожогами лица и отравлением угарным газом он был госпитализирован в областную больницу. Причина возгорания – попадание малокалорийного источника зажигания на горючие материалы», – отметили в ГСЧС.

По той же причине накануне произошел еще один пожар. На этот раз горела уже многоэтажка в Харькове.

«В 16:57 произошел еще один бытовой пожар в Салтовском районе города Харькова. В квартире на 3 этаже 9-этажки горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Огонь удалось обуздать в 19:13. Пострадали 3 человека, из них 2 были спасены», – написали спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 07:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток у спасателей облуправления ГСЧС в Харьковской области было 26 выездов, 12 из них – на ликвидацию пожаров.".