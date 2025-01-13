Вечером на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавшие – ГСЧС
Всего в течение суток у спасателей облуправления ГСЧС в Харьковской области было 26 выездов, 12 из них – на ликвидацию пожаров.
Вначале накануне днем в Бабаях загорелась летняя кухня в частном доме. Сообщение о пожаре на площади 100 кв. м. спасатели получили в 14:47.
«Огонь удалось ликвидировать в 17:14. Пострадал 68-летний мужчина. С ожогами лица и отравлением угарным газом он был госпитализирован в областную больницу. Причина возгорания – попадание малокалорийного источника зажигания на горючие материалы», – отметили в ГСЧС.
По той же причине накануне произошел еще один пожар. На этот раз горела уже многоэтажка в Харькове.
«В 16:57 произошел еще один бытовой пожар в Салтовском районе города Харькова. В квартире на 3 этаже 9-этажки горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Огонь удалось обуздать в 19:13. Пострадали 3 человека, из них 2 были спасены», – написали спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 07:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток у спасателей облуправления ГСЧС в Харьковской области было 26 выездов, 12 из них – на ликвидацию пожаров.".