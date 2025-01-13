Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
Загалом протягом доби в рятувальників облуправління ДСНС у Харківській області було 26 виїздів, 12 з них – на ліквідацію пожеж.
Спочатку напередодні вдень у Бабаях спалахнула літня кухня у приватному будинку. Повідомлення про пожежу на площі 100 кв. м. рятувальники отримали о 14:47.
“Вогонь вдалося приборкати об 17:14. Постраждав 68-річний чоловік. З опіками обличчя та отруєнням чадним газом він був госпіталізований до обласної лікарні. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали“, – зазначили у ДСНС.
З тієї ж причини напередодні сталася ще одна пожежа. Цього разу горіла вже багатоповерхівка в Харкові.
“О 16:57 сталася ще одна побутова пожежа в Салтівському районі міста Харкова. В квартирі на 3 поверсі 9-поверхівки горіли домашні речі на площі 10 м. кв. Вогонь вдалося приборкати об 19:13. Постраждали 3 людини, із них 2 було врятовано. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали“, – написали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 07:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби в рятувальників облуправління ДСНС у Харківській області було 26 виїздів, 12 з них – на ліквідацію пожеж.".