ЮНЕСКО ще не направляло місію в Харків для огляду пошкодженого Держпрому
ЮНЕСКО поки що не направляло місію в Харків, щоб оглянути пошкоджену російськими ударами будівлю Держпрому.
Про це заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко розповіла Укрінформу.
“Ми маємо розуміти, що у великих міжнародних організацій є свої бюрократичні процедури. Вони вже підтвердили, що місія буде надіслана сюди, вони зараз напрацьовують механізм, тому що не було попереднього досвіду – щоб у прифронтовій території був внесений об’єкт під посилений захист відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Це для них складно, це їхні безпекові протоколи, їхня регуляція”, – пояснила Григоренко.
Заступниця міністра переконана, що місія зрештою відвідає Харків, однак коли саме це станеться, наразі невідомо.
“У грудні були наші колеги у штаб-квартирі (організації – ред.) – все підтверджено. Ми чекаємо, щоб комісія провела обстеження. Ми розуміємо, що зовнішнє обстеження не може виявити якихось внутрішніх пошкоджень, які можуть бути критичними для будівлі. Це – на контролі”, – зазначила Григоренко.
Нагадаємо, Держпром є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення та знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. 28 жовтня 2024 року російський ФАБ-500 з УМПК влетів в один з під’їздів будівлі. Постраждали дев’ятеро людей. Повторно Держпром був пошкоджений 8 листопада знову внаслідок удару ФАБ з УМПК.
11 грудня Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомляло, що комітет ЮНЕСКО в екстреному порядку застосує механізм «спеціального моніторингу» щодо пошкодженого Держпрому, що дозволить зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи щодо відновлення пам’ятника архітектури та мати докази для подальшого притягнення до відповідальності агресора.
Читайте також: Що буде з обстріляним Держпромом та площею Свободи, розповів Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Україна, Харків; Теги: відновлення, госпром, новини Харкова, ЮНЕСКО;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЮНЕСКО ще не направляло місію в Харків для огляду пошкодженого Держпрому»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 18:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЮНЕСКО поки що не направляло місію в Харків, щоб оглянути пошкоджену російськими ударами будівлю Держпрому.".