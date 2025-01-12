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ЮНЕСКО ще не направляло місію в Харків для огляду пошкодженого Держпрому

Культура 18:40   12.01.2025
Олена Нагорна
ЮНЕСКО ще не направляло місію в Харків для огляду пошкодженого Держпрому Держпром після влучання 28 жовтня

ЮНЕСКО поки що не направляло місію в Харків, щоб оглянути пошкоджену російськими ударами будівлю Держпрому.

Про це заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко розповіла Укрінформу.

“Ми маємо розуміти, що у великих міжнародних організацій є свої бюрократичні процедури. Вони вже підтвердили, що місія буде надіслана сюди, вони зараз напрацьовують механізм, тому що не було попереднього досвіду – щоб у прифронтовій території був внесений об’єкт під посилений захист відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Це для них складно, це їхні безпекові протоколи, їхня регуляція”, – пояснила Григоренко.

Заступниця міністра переконана, що місія зрештою відвідає Харків, однак коли саме це станеться, наразі невідомо.

“У грудні були наші колеги у штаб-квартирі (організації – ред.) – все підтверджено. Ми чекаємо, щоб комісія провела обстеження. Ми розуміємо, що зовнішнє обстеження не може виявити якихось внутрішніх пошкоджень, які можуть бути критичними для будівлі. Це – на контролі”, – зазначила Григоренко.

Нагадаємо, Держпром є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення та знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. 28 жовтня 2024 року російський ФАБ-500 з УМПК влетів в один з під’їздів будівлі. Постраждали дев’ятеро людей. Повторно Держпром був пошкоджений 8 листопада знову внаслідок удару ФАБ з УМПК.

11 грудня Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомляло, що комітет ЮНЕСКО в екстреному порядку застосує механізм «спеціального моніторингу» щодо пошкодженого Держпрому, що дозволить зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи щодо відновлення пам’ятника архітектури та мати докази для подальшого притягнення до відповідальності агресора.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 18:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЮНЕСКО поки що не направляло місію в Харків, щоб оглянути пошкоджену російськими ударами будівлю Держпрому.".