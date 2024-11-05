Що буде з обстріляним Держпромом та площею Свободи, розповів Терехов
За словами мера Ігоря Терехова, важливо, щоб Держпром та всі об’єкти на площі Свободи внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Як пояснив міський голова в етері нацмарафону, наразі вже обговорюють із партнерами перспективу відновлення одного із символів Харкова.
“У мене була розмова із працівниками ЮНЕСКО в Україні, вони пообіцяли нам допомогу. Крім цього, ми звернулися до мерії Варшави і нам теж обіцяють допомогу. У тому числі – і фінансову, щодо залучення експертів для того, щоб усе це зробити, щоб був певний звіт. І для того, щоб не тільки будівля Держпрому, а й весь ансамбль площі Свободи був внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і був захищений. І це дуже важливо, бо тоді весь світ зовсім по-іншому розглядатиме ці влучання. І, крім цього, ми розраховуємо на фінансову допомогу, бо це – памʼятка архітектури всього світу. Це певний процес. Я не можу сказати конкретні терміни, але хочу сказати, що ми будемо дуже швидко рухатися”, – зазначив Терехов.
Нагадаємо, росіяни скинули на Харків та область три КАБи 29 жовтня близько 21:00. Одна з авіабомб упала в центрі міста та пошкодила будівлю Держпрому.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: госпром, обстріл, прилет, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За словами мера Ігоря Терехова, важливо, щоб Держпром та всі об’єкти на площі Свободи внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.".