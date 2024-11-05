“90% того, що було зруйновано, ми відновили”. Терехов про Харків

Наразі працюють над тим, щоб ліквідувати всі наслідки російських обстрілів у Харкові, сказав мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Кожен «приліт», кожен день, кожна ніч – це руйнації, руйнації житлових будинків харківʼян, помешкань харківʼян. Дуже важко, але необхідно відновити все це. І, якщо взяти статистику, то вже 90% того, що було зруйновано, ми відновили – що стосується закриття контурів, покрівель. Але дійсно дуже багато руйнацій, працюємо над цим, щоб довести цю цифру до 100%. Ми розуміємо, що скоро холоди і треба зробити все, щоб зберегти тепло, щоб люди могли більш-менш у нормальних умовах перезимувати. Хочу сказати, що неможливо лише за рахунок міського бюджету все це відбудовувати. Перш за все, гроші нам виділив уряд за розпорядженням президента”, – зазначив мер.

Крім того, додав міський голова, отримують допомогу і від закордонних партнерів, а також – від міжнародних фінансових фондів.