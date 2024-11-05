«90% того, что было разрушено, мы восстановили». Терехов о Харькове

На данный момент работают над тем, чтобы ликвидировать все последствия российских обстрелов в Харькове, сказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Каждый «прилет», каждый день, каждая ночь – это разрушения, разрушения жилых домов харьковчан, квартир харьковчан. Очень тяжело, но необходимо восстановить все это. И, если взять статистику, то уже 90% разрушенного мы восстановили – что касается закрытия контуров, кровель. Но действительно очень много разрушений, работаем над этим, чтобы довести данную цифру до 100%. Мы понимаем, что скоро холода и нужно сделать все, чтобы сохранить тепло, чтобы люди могли более или менее в нормальных условиях перезимовать. Хочу сказать, что невозможно только за счет городского бюджета все это восстанавливать. Прежде всего, деньги нам выделило правительство, по распоряжению президента», – сказал Терехов.

Кроме того, отметил городской голова, получают помощь и от заграничных партнёров, а также – от международных финансовых фондов.

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