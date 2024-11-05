Live
  • Вт 05.11.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.14

«90% того, что было разрушено, мы восстановили». Терехов о Харькове

Общество 10:47   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
«90% того, что было разрушено, мы восстановили». Терехов о Харькове

На данный момент работают над тем, чтобы ликвидировать все последствия российских обстрелов в Харькове, сказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. 

«Каждый «прилет», каждый день, каждая ночь – это разрушения, разрушения жилых домов харьковчан, квартир харьковчан. Очень тяжело, но необходимо восстановить все это. И, если взять статистику, то уже 90% разрушенного мы восстановили – что касается закрытия контуров, кровель. Но действительно очень много разрушений, работаем над этим, чтобы довести данную цифру до 100%. Мы понимаем, что скоро холода и нужно сделать все, чтобы сохранить тепло, чтобы люди могли более или менее в нормальных условиях перезимовать. Хочу сказать, что невозможно только за счет городского бюджета все это восстанавливать. Прежде всего, деньги нам выделило правительство, по распоряжению президента», – сказал Терехов.

Кроме того, отметил городской голова, получают помощь и от заграничных партнёров, а также – от международных финансовых фондов.

Читайте также: Волонтеры раздают стройматериалы пострадавшим от прилета в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 5.11: ночные удары по Харькову, обстрелы области
Новости Харькова – главное за 5.11: ночные удары по Харькову, обстрелы области
05.11.2024, 11:05
Последствия ночных ударов ФАБ-250 по Харькову показали в прокуратуре (фото)
Последствия ночных ударов ФАБ-250 по Харькову показали в прокуратуре (фото)
05.11.2024, 09:48
В Харькове звучат взрывы: Терехов сообщил, куда прилетело
В Харькове звучат взрывы: Терехов сообщил, куда прилетело
05.11.2024, 00:49
Терехов: из-за удара РФ в Харькове двое пострадавших, повреждена многоэтажка
Терехов: из-за удара РФ в Харькове двое пострадавших, повреждена многоэтажка
05.11.2024, 07:15
Наступление РФ: враг продвинулся на севере от Харькова и на Купянщине (ISW)
Наступление РФ: враг продвинулся на севере от Харькова и на Купянщине (ISW)
05.11.2024, 09:21
ОТГВ «Харьков»: ситуация в области сложная, 205 раз ударила РФ по позициям ВСУ
ОТГВ «Харьков»: ситуация в области сложная, 205 раз ударила РФ по позициям ВСУ
05.11.2024, 10:59

Новости по теме:


Вы читали новость: ««90% того, что было разрушено, мы восстановили». Терехов о Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 10:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент работают над тем, чтобы ликвидировать все последствия российских обстрелов в Харькове, сказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. ".