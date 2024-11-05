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Что будет с обстрелянным Госпромом и площадью Свободы, рассказал Терехов

Общество 11:50   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Что будет с обстрелянным Госпромом и площадью Свободы, рассказал Терехов

По словам мэра Игоря Терехова, важно, чтобы Госпром и все объекты на площади Свободы внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как объяснил городской голова в эфире нацмарафона, на данный момент уже обсуждают с партнерами перспективу восстановления одного из символов Харькова.

«У меня был разговор с представителями ЮНЕСКО в Украине, они пообещали нам помощь. Кроме того, мы обратились к мэрии Варшавы и нам тоже обещают помощь. В том числе – и финансовую, по привлечению экспертов для того, чтобы все это сделать, чтобы был определенный отчет. И для того чтобы не только здание Госпрома, но и весь ансамбль площади Свободы был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и был защищен. И это очень важно, потому что тогда весь мир будет совсем по-другому рассматривать эти обстрелы. И кроме этого, мы рассчитываем на финансовую помощь, потому что это памятник архитектуры всего мира. Это определенный процесс. Я не могу сказать конкретные сроки, но хочу сказать, что мы будем очень быстро двигаться», – отметил Терехов.

Напомним, россияне сбросили на Харьков и область три КАБа 29 октября около 21:00. Одна из авиабомб упала в центре города и повредила здание Госпрома.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По словам мэра Игоря Терехова, важно, чтобы Госпром и все объекты на площади Свободы внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.".