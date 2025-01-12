ЮНЕСКО еще не направляло миссию в Харьков для осмотра поврежденного Госпрома
ЮНЕСКО пока не направляло миссию в Харьков, чтобы осмотреть поврежденное российскими ударами здание Госпрома.
Об этом заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко рассказала Укринформу.
«Мы должны понимать, что у крупных международных организаций есть свои бюрократические процедуры. Они уже подтвердили, что миссия будет направлена сюда, они сейчас нарабатывают механизм, потому что не было предыдущего опыта — чтобы в прифронтовой территории был внесен объект под усиленную защиту в соответствии со вторым протоколом Гаагской конвенции. Это для них сложно, это их протоколы безопасности, их регуляция», — пояснила Григоренко.
Замминистра убеждена, что миссия в конце концов посетит Харьков, однако когда именно это произойдет, пока неизвестно.
«В декабре были наши коллеги в штаб-квартире (организации — ред.) — все подтверждено. Мы ждем, чтобы комиссия провела обследование. Мы понимаем, что внешнее обследование не может выявить каких-то внутренних повреждений, которые могут быть критическими для здания. Это — на контроле», — отметила Григоренко.
Напомним, Госпром является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. 28 октября 2024 года российский ФАБ-500 с УМПК влетел в один из подъездов здания. Пострадали девять человек. Повторно Госпром был поврежден 8 ноября вновь в результате удара ФАБ с УМПК.
11 декабря Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщало, что комитет ЮНЕСКО в экстренном порядке применит механизм «специального мониторинга» касательно поврежденного Госпрома, что позволит зафиксировать повреждение объекта, скоординировать меры по восстановлению памятника архитектуры и иметь доказательства для дальнейшего привлечения к ответственности агрессора.
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- Категории: Культура, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, госпром, новости Харькова, ЮНЕСКО;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 18:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЮНЕСКО пока не направляло миссию в Харьков, чтобы осмотреть поврежденное российскими ударами здание Госпрома.".