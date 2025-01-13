Сегодня 13 января: какой праздник и день в истории

13 января 1842 года хирург Уильям Брайдон стал известен как единственный человек, выживший во время отступления британских войск из Кабула. В 1919-м родилась знаменитый кардиолог Любовь Малая, создавшая Институт терапии в Харькове. В 1936-м завершился Варшавский процесс над деятелями ОУН. В 1953-м в СССР началось так называемое «Дело врачей». В 2010-м Апелляционный суд Киева признал политическое руководство СССР виновным в организации Голодомора.

Праздники и памятные даты 13 января

13 января в мире – Всемирный день борьбы с депрессией, День без глютена (отмечают во второй понедельник года).

Также сегодня: День резиновой утки, День чистого рабочего стола (второй понедельник января), День наклейки, День мечты, День поэтического перерыва.

13 января в истории

13 января 1842 года к воротам города Джелалабад в Афганистане подъехал военный хирург Уильям Брайдон – единственный человек, оставшийся от 16-тысячного английского отряда, который отступал из Кабула. Брайдон таким трагическим образом получил известность и вошел в мировую историю. Это был самый мрачный момент Первой англо-афганской войны.

Интерес к Афганистану у наиболее мощной колониальной империи мира – Британской – возник не из-за желания завладеть какими-либо богатствами восточной страны. Главным было ее географическое положение. Афганистан мог стать «воротами в Индию» для многих конкурентов англичан. На тот момент Индия была самой прибыльной британской колонией, и уступать власть здесь завоеватели не собирались. Поэтому они впервые обратили внимание на Афганистан во времена Наполеоновских войн. В 1807 году французы заключили союз с персами (Ираном), позволявший Наполеону провести свои войска через эту страну – в направлении территорий, которые контролировала Британская Ост-Индийская компания. Однако главными «воротами Индии» все же была не Персия, а Афганистан. Чтобы там не пошли на сотрудничество с французами, британцы впервые в 1808 году отправили посольство в Кабул. До этого Афганистан не интересовал колонизаторов и во многом был им неизвестен. Первое посольство было удачным – британцам удалось установить дипломатические отношения с Шуджа-Шахом Дуррани, который в 1801 году провозгласил себя шахом Афганистана. Однако уже в 1809 году Шуджа-Шаха отстранили от власти конкуренты, и он был вынужден бежать в Индию. Британцы, впрочем, долгое время не интересовались делами Афганистана – основные события войны с Наполеоном разворачивались на территории Европы.

К «афганской тематике» вернулись в 1830-е. Когда Российская империя активизировалась в Центральной Азии, британцы восприняли это как попытку продвижения в Индию. Еще одной вероятной угрозой колонизаторы считали вторжение исламской армии со стороны Персии. Для предупреждения любого из двух сценариев становился важным контроль ситуации в Афганистане. Именно поэтому британцы приняли решение вмешаться во внутренние дела этого государства. Начало XIX века в Афганистане ознаменовалось многочисленными междоусобицами, госпереворотами и сменами власти. Так что вмешиваться было куда. Здесь пригодился и «афганский изгнанник» – Шуджа-Шах. В 1838 году при британской военной поддержке он вернулся к власти – с чего и началась Первая англо-афганская война.

В 1839 году британская армия успешно захватила Кабул, где реставрировали власть Дуррани. Однако уже через два года захватчики были вынуждены отступать перед превосходящими силами афганских повстанцев. Это отступление из Кабула в январе 1842 года и завершилось полным разгромом войска. 6 января 1842 года из Кабула в Джелалабад отправились 4500 британских и индийских солдат под командованием генерал-майора Уильяма Джорджа Кейта Элфинстоуна. Вместе с ними ехали 12 тысяч гражданских, включая жен и детей. Этому отряду предстояло преодолеть расстояние в 140 км, переезжая заснеженные горные перевалы. Британское командование полагалось на договоренности с лидерами афганского сопротивления. Те якобы гарантировали захватчикам беспрепятственное отступление в Индию. Однако в пути англичан и индийцев сразу же начали обстреливать афганские повстанцы. Из отступающего отряда группа военных и гражданских превратилась в беглецов, которые несли потери, получали обморожения и вынуждены были бросать своих раненых погибать в снегу. Финалом этого трагического путешествия стало сражение при Гандамаке. Там остатки отряда Элфинстоуна окружили афганцы. Большинство убили, лишь небольшая группка военных и гражданских попала в плен. В плену оказался и сам генерал-майор Элфинстоун (в неволе он и умер в апреле 1842-го).

Военный хирург Уильям Брайдон, которому удалось выжить, был в группе из двенадцати конных офицеров. Они отделились от остатков главной колонны перед последней остановкой в ​​Гандамаке

Эта группа не попала в окружение. Всадники пробивались дальше — к Джелалабаду. Но по дороге половину убили обстрелами, остальные разбежались в разных направлениях. В результате до Джелалабада доехал только Брайдон – тяжело раненый на раненом коне (у медика часть черепа была отсечена афганским мечом, так что выжил он просто чудом). Именно этот одинокий всадник рассказал англичанам в Джелалабаде о трагической судьбе всего кабульского отряда. Хотя он стал известен как «единственный выживший», это не совсем так. В плен попали около 115 британских офицеров, солдат, их жен и детей. Впоследствии большинство освободили. Также в течение следующих недель в Джелалабад добрались еще несколько выживших: индийцы и греческий купец. К осени 1842 года английская армия полностью покинула Афганистан. Война в этой стране обошлась Британии в 18 тысяч жизней.

13 января 1919 года родилась врач-кардиолог Любовь Малая. Подробнее.

13 января 1936 года завершился так называемый Варшавский процесс. Перед судом предстали члены Организации украинских националистов. Подробнее.

13 января 1953 года в СССР стартовал «финальный виток» сталинских репрессий — началось «Дело врачей». Подробнее.

13 января 1989 года впервые проявился один из самых известных компьютерных вирусов мира «Friday the 13th» («Пятница, 13-е»). Подробнее.

13 января 1992 года Республика Кипр признала независимость Украины.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал политическое руководство СССР виновным в организации Голодомора 1932-1933 годов как геноцида украинского народа. Обвиняемыми по делу были Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич. Всех их признали виновными, однако, разумеется, закрыли дело из-за смерти подсудимых.

Церковный праздник 13 января

13 января – суббота после Богоявления. Чтят память мучеников Ермила и Стратоника. Святые мученики, по происхождению славяне, жили в начале IV века, при гонителе христиан императоре Лицинии. Они были друзьями. Святой Ермил служил диаконом в городе Сингидон (Белград). Лициний приговорил его к заключению в тюрьму. Святой принял жестокие мучения за Христа, но остался непоколебимым в своей вере. Стратоник был тюремным смотрителем и тайным христианином. Увидев страшные мучения своего друга, не смог удержаться от слез и признался, что христианин тоже. Его тоже пытали. После пыток мучеников зашили в сети и бросили в Дунай. Тела святых на третий день обнаружили христиане и похоронили близ Сингидона.

Народные приметы

Сильная метель 13 января – к богатому урожаю орехов.

Ясное звездное небо сулит в этом году много грибов и ягод.

Если 13 января оттепель, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 13 января

Нельзя ругать и бить кошек и собак.

Нельзя венчаться и играть свадьбу.