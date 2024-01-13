Сегодня 13 января: какой праздник и день в истории

13 января 1919 года родилась знаменитая кардиолог Любовь Малая, создавшая Институт терапии в Харькове. В 1936-м завершился Варшавский процесс над деятелями ОУН. В 1953-м в СССР началось так называемое «Дело врачей». В 2010-м Апелляционный суд Киева признал политическое руководство СССР виновным в организации Голодомора.

Праздники и памятные даты 13 января

13 января – Всемирный день борьбы с депрессией.

Также отмечают: День «Сделай свою мечту реальностью», День резиновой утки.

13 января в истории

13 января 1919 года родилась врач-кардиолог Любовь Малая.

Она с юности жила в Харькове, здесь получила образование и работала. Любовь Малая окончила Харьковский медицинский институт в 1938 году, получив профессию терапевта. Небольшой промежуток времени отработала в больнице Луганской области. А с началом немецко-советской войны отправилась на фронт – сначала военным врачом в медсанбат. Но очень быстро стала помощником начальника сортировочного госпиталя, и в первые месяцы войны спасла 17 раненых, находившихся в санитарном эшелоне. Поезд загорелся после обстрела, и врач с дружинницами смогла эвакуировать мужчин через окна. В течение войны Малая была начальницей отделений эвакуационных госпиталей №1602 и №3416, принимавших бойцов нескольких фронтов, получила ряд наград. А в конце войны работала уже заместителем начальника лечебного отдела Харьковского военного госпиталя, который обслуживал бойцов из восьми областей. После окончания войны трудилась в Харьковском медицинском институте, защитила кандидатскую и докторскую диссертации, заведовала разными кафедрами вуза.

«Она впервые в Украине организовала кардиологические отделения для больных острым инфарктом миокарда. Первая в Украине в 70-е гг. ХХ века внедрила в практику систему поэтапного лечения больных с инфарктом миокарда (стационарный, санаторно-курортный и амбулаторно-поликлинический этапы). Основала в Харькове (1981) филиал Киевского НИИ кардиологии им. академика Н.Д.Стражеско, с 1986 года – НИИ терапии МОЗУ, с 1993 года – Институт терапии АМН Украины», — пишет о Любови Малой Украинский институт национальной памяти.

Также именно ей Украина обязана организацией работы кардиологических бригад скорой помощи. Любовь Малая – автор более 600 научных трудов. Она подготовила 35 докторов и 186 кандидатов медицинских наук. Удостоена звания «Человек года» Американским автобиографическим институтом (1996). В 1999 году стала Героем Украины. Включена Международным биографическим центром (Кембридж, Великобритания) в издание «2000 выдающихся ученых ХХ столетия». Также она является почетным гражданином города Харькова. В Харькове именем выдающейся землячки назван проспект в Новобаварском районе. Умерла Любовь Малая 14 апреля 2003 года в Харькове. Похоронена на аллее Героев.

13 января 1936 года завершился так называемый Варшавский процесс. Перед судом предстали члены Организации украинских националистов. Их обвиняли в подготовке покушения и убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.

Перацкий был участником боев с украинским войском за Львов. Затем возглавил Министерство внутренних дел Польши и внедрял политику пацификации («умиротворения») на Галичине. Во время специальной конференции ОУН в Берлине (в апреле 1933 года) приняли решение о его убийстве. В этом совещании участвовал и Степан Бандера. Но сам план покушения разрабатывал Роман Шухевич. Осуществляли его под руководством Бандеры и Николая Лебедя. А непосредственным исполнителем стал член ОУН Григорий Мацейко. Он застрелил Перацкого, когда тот обедал в Варшаве. Убийца успел оторваться от преследования и впоследствии выехал из страны. Остальную жизнь он провел в Южной Америке. А вот организаторов успешного покушения арестовали и судили. 13 января приговоры вынесли 12 ОУНовцам. Троих из них (Бандеру, Лебедя и Ярослава Карпинца) приговорили к смертной казни, но впоследствии заменили ее на пожизненное заключение. Впрочем, из-за начала Второй мировой войны и оккупации Польши никто из них не отбыл свой срок.

13 января 1953 года в СССР стартовал «финальный виток» сталинских репрессий — началось «Дело врачей».

В этот день в газетах «Правда» и «Известия» опубликовали сообщения ТАСС о якобы раскрытии «заговора кремлевских врачей, виновных в смерти высших руководителей КПСС, советского правительства и вооруженных сил». Девять ведущих врачей Союза (большинство из них были евреями) обвинили в убийстве секретаря ЦК Андрея Жданова и начальника ГПУ Советской армии Александра Щербакова. Пока дело набирало обороты, происходили преследования родственников и друзей арестованных (также в большинстве своем евреев), а в стране нагнетали антисемитские настроения. До каких масштабов удалось бы раскрутить эту антисемитскую тематику, неизвестно. Ведь «Дело врачей» и связанная с ним травля евреев оборвались мгновенно – когда у Сталина произошел инсульт. Сталин стал недееспособным 1 марта 1953 года, а уже 2 марта антисемитскую кампанию в прессе резко свернули. 3 апреля всех обвиняемых по «Делу врачей» освободили и возобновили на работе. На следующий день официально объявили, что «признания» обвиняемых получили с помощью «недопустимых методов следствия». Руководившего делом подполковника Рюмина арестовали по приказу Берии, в 1954 году Рюмина расстреляли. «Дело врачей» стало довольно популярным лейтмотивом художественных фильмов, посвященных последним годам правления Сталина. В частности, оно освещается в недавней громкой британско-французской сатире «Смерть Сталина».

13 января 1989 года впервые проявился один из самых известных компьютерных вирусов мира «Friday the 13th» («Пятница, 13-е»). Он также известен под названием «Jerusalem». Вирус парализовал компьютеры в Великобритании. Известнейшего компьютерного вредителя разработали в Израиле в 1988 году. Вирус активируется, когда наступает пятница, 13-е. Он уничтожает все запускаемые в этот день файлы и постепенно замедляет работу компьютера в пять раз. «Friday the 13th» известен еще и тем, что вызвал первую в мире «компьютерную пандемию» — то есть заразил машины не в отдельной стране, а по всему земному шару — он проявил себя в Европе, США и на Ближнем Востоке.

13 января 1992 года Республика Кипр признала независимость Украины.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал политическое руководство СССР виновным в организации Голодомора 1932-1933 годов как геноцида украинского народа. Обвиняемыми по делу были Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич. Всех их признали виновными, однако, разумеется, закрыли дело из-за смерти подсудимых.

Церковный праздник 13 января

13 января – суббота после Богоявления. Чтят память мучеников Ермила и Стратоника. Святые мученики, по происхождению славяне, жили в начале IV века, при гонителе христиан императоре Лицинии. Они были друзьями. Святой Ермил служил диаконом в городе Сингидон (Белград). Лициний приговорил его к заключению в тюрьму. Святой принял жестокие мучения за Христа, но остался непоколебимым в своей вере. Стратоник был тюремным смотрителем и тайным христианином. Увидев страшные мучения своего друга, не смог удержаться от слез и признался, что христианин тоже. Его тоже пытали. После пыток мучеников зашили в сети и бросили в Дунай. Тела святых на третий день обнаружили христиане и похоронили близ Сингидона.

Народные приметы

Сильная метель 13 января – к богатому урожаю орехов.

Ясное звездное небо сулит в этом году много грибов и ягод.

Если 13 января оттепель, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 13 января

Нельзя ругать и бить кошек и собак.

Нельзя венчаться и играть свадьбу.