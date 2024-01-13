Сьогодні 13 січня: яке свято та день в історії

13 січня 1919 року народилася знаменита кардіологиня Любов Мала, яка створила Інститут терапії у Харкові. 1936-го завершився Варшавський процес над діячами ОУН. 1953-го в СРСР почалася так звана “Справа лікарів”. 2010-го Апеляційний суд Києва визнав політичне керівництво СРСР винним в організації Голодомору.

Свята та пам’ятні дати 13 січня

13 січня – Всесвітній день боротьби із депресією.

Також відзначають: День “Зроби свою мрію реальністю”, День гумової качки.

13 січня в історії

13 січня 1919 року народилася лікарка-кардіологиня Любов Мала.

Вона з юності жила в Харкові, тут здобула освіту та працювала. Любов Мала закінчила Харківський медичний інститут у 1938 році, здобувши професію терапевта. Невеликий проміжок часу відпрацювала в лікарні на Луганщині. А з початком німецько-радянської війни вирушила на фронт – спочатку військовою лікаркою до медсанбату. Але дуже швидко стала помічницею начальника сортувального госпіталю, й у перші місяці війни врятувала 17 поранених, які перебували в санітарному ешелоні. Потяг спалахнув після обстрілу, й лікарка із дружинницями змогла евакуювати чоловіків через вікна. Протягом війни Мала була начальницею відділень евакуаційних госпіталів №1602 та №3416, які приймали бійців кількох фронтів, здобула низку нагород. А наприкінці війни працювала вже заступницею начальника лікувального відділу Харківського військового шпиталю, який обслуговував бійців із восьми областей. Після закінчення війни працювала у Харківському медичному інституті, захистила кандидатську та докторську дисертації, завідувала різними кафедрами вишу.

“Вона вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Перша в Україні у 70-і рр. ХХ століття впровадила в практику систему поетапного лікування хворих з інфарктом міокарда (стаціонарний, санаторно-курортний і амбулаторно-поліклінічний етапи). Заснувала в Харкові (1981) філіал Київського НДІ кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска, з 1986 p. – НДІ терапії МОЗУ, з 1993 р. – Інститут терапії АМН України”, — пише про Любов Малу Український інститут національної пам’яті.

Також саме їй Україна завдячує організацією роботи кардіологічних бригад швидкої допомоги. Любов Мала – авторка понад 600 наукових праць. Вона підготувала 35 докторів та 186 кандидатів медичних наук. Ушанована званням “Людина року” Американським автобіографічним інститутом (1996). 1999 року стала Героєм України. Включена Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Велика Британія) до видання “2000 видатних вчених ХХ століття”. Також вона є почесною громадянкою міста Харкова. У Харкові ім’ям видатної землячки названо проспект у Новобаварському районі. Померла Любов Мала 14 квітня 2003 року в Харкові. Похована на алеї Героїв.

13 січня 1936 року завершився так званий Варшавський процес. Перед судом постали члени Організації українських націоналістів. Їх звинувачували у підготовці замаху та вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пєрацького.

Пєрацький був учасником боїв з українським військом за Львів. Потім очолив Міністерство внутрішніх справ Польщі та впроваджував політику пацифікації (“умиротворення”) на Галичині. Під час спеціальної конференції ОУН у Берліні (у квітні 1933 року) ухвалили рішення про його вбивство. У цій нараді брав участь і Степан Бандера. Але сам план замаху розробляв Роман Шухевич. Здійснювали його під керівництвом Бандери та Миколи Лебедя. А безпосереднім виконавцем став член ОУН Григорій Мацейко. Він застрелив Пєрацького, коли той обідав у Варшаві. Вбивця встиг відірватися від переслідування та згодом виїхав із країни. Решту життя він провів у Південній Америці. А от організаторів успішного замаху заарештували та судили. 13 січня вироки ухвалили 12 ОУНівцям. Трьох із них (Бандеру, Лебедя та Ярослава Карпинця) засудили до страти, але згодом замінили її на довічне ув’язнення. Втім, через початок Другої світової війни та окупацію Польщі ніхто з них не відбув свого терміну.

13 січня 1953 року в СРСР стартував “фінальний виток” сталінських репресій – почалася “Справа лікарів”.

Цього дня в газетах “Правда” та “Известия” опублікували повідомлення ТАРС про нібито розкриття “змови кремлівських лікарів, винних у смерті вищих керівників КПРС, радянського уряду та збройних сил”. Дев’ять провідних лікарів Союзу (більшість із них були євреями) звинуватили у вбивстві секретаря ЦК Андрія Жданова та начальника ГПУ Радянської армії Олександра Щербакова. Поки справа набирала обертів, відбувалися переслідування родичів та друзів заарештованих (також здебільшого євреїв), а в країні нагнітали антисемітські настрої. До яких масштабів вдалося б розкрутити цю антисемітську тематику, невідомо. Адже “Справа лікарів” і пов’язане з нею цькування євреїв обірвалися миттєво – коли у Сталіна стався інсульт. Сталін став недієздатним 1 березня 1953 року, а вже 2 березня антисемітську кампанію в пресі різко згорнули. 3 квітня всіх обвинувачених у “Справі лікарів” звільнили та відновили на роботі. Наступного дня офіційно оголосили, що “зізнання” обвинувачених отримали за допомогою “неприпустимих методів слідства”. Підполковника Рюміна, який керував справою, заарештували за наказом Берії, в 1954 році Рюміна розстріляли. “Справа лікарів” стала досить популярним лейтмотивом художніх фільмів, присвячених останнім рокам правління Сталіна. Зокрема, воно висвітлюється у нещодавній гучній британсько-французькій сатирі “Смерть Сталіна”.

13 січня 1989 року вперше проявився один із найвідоміших комп’ютерних вірусів світу “Friday the 13th” (“П’ятниця, 13-те”). Він також відомий під назвою “Jerusalem”. Вірус паралізував комп’ютери у Великій Британії. Найвідомішого комп’ютерного шкідника розробили в Ізраїлі 1988 року. Вірус активується, коли настає п’ятниця, 13-те. Він знищує всі файли, що запускаються в цей день, і поступово уповільнює роботу комп’ютера в п’ять разів. “Friday the 13th” відомий ще й тим, що викликав першу у світі “комп’ютерну пандемію” – тобто заразив машини не в окремій країні, а по всій земній кулі – він проявив себе у Європі, США та на Близькому Сході.

13 січня 1992 року Республіка Кіпр визнала незалежність України.

13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав політичне керівництво СРСР винним в організації Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу. Обвинуваченими у справі були Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар та Хатаєвич. Усіх їх визнали винними, однак, зрозуміло, закрили справу через смерть підсудних.

Церковне свято 13 січня

13 січня – Субота після Богоявлення. Вшановують пам’ять мучеників Єрмила та Стратоніка. Святі мученики, за походженням слов’яни, жили на початку IV століття, при гонителі християн імператорі Ліцинії. Вони були друзями. Святий Єрмил служив дияконом у місті Сінгідон (Белград). Ліциній засудив його до ув’язнення. Він прийняв жорстокі муки за Христа, але залишився непохитним. Стратонік був тюремним доглядачем та таємним християнином. Побачивши страшні муки свого друга, не зміг утриматися від сліз і зізнався, що християнин теж. Його теж катували. Після тортур мучеників зашили в сіті й кинули до Дунаю. Тіла святих на третій день виявили християни та поховали поблизу Сінгідону.

Народні прикмети

Сильна хуртовина 13 січня – до багатого врожаю горіхів.

Ясне зоряне небо обіцяє в цьому році багато грибів і ягід.

Якщо 13 січня відлига, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 13 січня

Не можна лаяти та бити кішок та собак.

Не можна вінчатися та грати весілля.