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Мужчина пострадал утром из-за удара FPV-дрона по Харьковскому району

Происшествия 12:11   13.01.2025
Виктория Яковенко
Мужчина пострадал утром из-за удара FPV-дрона по Харьковскому району Фото: ГУНП в Харьковской области

В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото последствий ударов РФ по Харьковщине за сутки.

По данным правоохранителей, 13 января около 08:20 оккупанты нанесли удар FPV-дроном по селу Веселое Харьковского района.

В результате обстрела поврежден жилой дом. Взрывные ранения получил 41-летний мужчина.

Также в полиции сообщили, что 12 января в больнице погибла женщина, получившая травмы 26 декабря в прошлом году в результате вражеских обстрелов Двуречной.

Кроме этого, правоохранители проинформировали о последствиях ударов по Купянскому району, падении обломков «Шахеда» в городе Валки и обстреле села Константиновка, о которых ранее сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.

обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото последствий ударов РФ по Харьковщине за сутки.".