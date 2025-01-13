Мужчина пострадал утром из-за удара FPV-дрона по Харьковскому району
Фото: ГУНП в Харьковской области
В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото последствий ударов РФ по Харьковщине за сутки.
По данным правоохранителей, 13 января около 08:20 оккупанты нанесли удар FPV-дроном по селу Веселое Харьковского района.
В результате обстрела поврежден жилой дом. Взрывные ранения получил 41-летний мужчина.
Также в полиции сообщили, что 12 января в больнице погибла женщина, получившая травмы 26 декабря в прошлом году в результате вражеских обстрелов Двуречной.
Кроме этого, правоохранители проинформировали о последствиях ударов по Купянскому району, падении обломков «Шахеда» в городе Валки и обстреле села Константиновка, о которых ранее сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото последствий ударов РФ по Харьковщине за сутки.".