Мужчина пострадал утром из-за удара FPV-дрона по Харьковскому району

В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото последствий ударов РФ по Харьковщине за сутки.

По данным правоохранителей, 13 января около 08:20 оккупанты нанесли удар FPV-дроном по селу Веселое Харьковского района.

В результате обстрела поврежден жилой дом. Взрывные ранения получил 41-летний мужчина.

Также в полиции сообщили, что 12 января в больнице погибла женщина, получившая травмы 26 декабря в прошлом году в результате вражеских обстрелов Двуречной.

Кроме этого, правоохранители проинформировали о последствиях ударов по Купянскому району, падении обломков «Шахеда» в городе Валки и обстреле села Константиновка, о которых ранее сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.