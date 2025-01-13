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Чоловік постраждав вранці через удар FPV-дрона по Харківському району

Події 12:11   13.01.2025
Вікторія Яковенко
Чоловік постраждав вранці через удар FPV-дрона по Харківському району Фото: ГУНП в Харківській області

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків ударів РФ по Харківщині за добу.

За даними правоохоронців, 13 січня близько 08:20 окупанти завдали удару FPV-дроном по селу Веселе Харківського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Вибухові поранення отримав 41-річний чоловік.

Також у поліції повідомили, що 12 січня в лікарні померла жінка, яка отримала травми 26 грудня торік внаслідок ворожого обстрілу Дворічної.

Також правоохоронці поінформували про наслідки ударів по Куп’янському району, падіння уламків «шахеду» у місті Валки та обстріл села Костянтинівка, про які раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.

обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
обстрел Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків ударів РФ по Харківщині за добу.".