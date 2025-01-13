Чоловік постраждав вранці через удар FPV-дрона по Харківському району
Фото: ГУНП в Харківській області
У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків ударів РФ по Харківщині за добу.
За даними правоохоронців, 13 січня близько 08:20 окупанти завдали удару FPV-дроном по селу Веселе Харківського району.
Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Вибухові поранення отримав 41-річний чоловік.
Також у поліції повідомили, що 12 січня в лікарні померла жінка, яка отримала травми 26 грудня торік внаслідок ворожого обстрілу Дворічної.
Також правоохоронці поінформували про наслідки ударів по Куп’янському району, падіння уламків «шахеду» у місті Валки та обстріл села Костянтинівка, про які раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків ударів РФ по Харківщині за добу.".