Чоловік постраждав вранці через удар FPV-дрона по Харківському району

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків ударів РФ по Харківщині за добу.

За даними правоохоронців, 13 січня близько 08:20 окупанти завдали удару FPV-дроном по селу Веселе Харківського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Вибухові поранення отримав 41-річний чоловік.

Також у поліції повідомили, що 12 січня в лікарні померла жінка, яка отримала травми 26 грудня торік внаслідок ворожого обстрілу Дворічної.

Також правоохоронці поінформували про наслідки ударів по Куп’янському району, падіння уламків «шахеду» у місті Валки та обстріл села Костянтинівка, про які раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.