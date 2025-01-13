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Целый день враг обстреливал Купянский район – куда прилетало, последствия

Происшествия 08:34   13.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Целый день враг обстреливал Купянский район – куда прилетало, последствия Скриншот

Накануне враг начал бить по Купянскому району с 08:00, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате артобстрела Сеньково поврежден дом и гараж. После чего ВС РФ начали бить по Кондрашовке. Вначале в 10:25 по населенному пункту ударил FPV-дрон. А днем, в 13:00, начался артобстрел села. Без разрушений не обошлось – россияне повредили частный дом и гараж.

«17:35, Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Ольховатка. Обстрел КАБ по окраине населенного пункта, повреждения и пострадавшие не зафиксированы. 18:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела возле территории гражданского предприятия погиб 70-летний мужчина», – добавил Синегубов.

А ближе к ночи прилетело и по Богодуховскому району. В Валках осколки сбитого «Шахеда» упали на территорию предприятия.

Тем временем в облуправлении Нацполиции добавили, что 12 января в больнице умерла женщина, которая пострадала во время обстрела Двуречной еще 26 декабря 2024 года.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне враг начал бить по Купянскому району с 08:00, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".