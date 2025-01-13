Целый день враг обстреливал Купянский район – куда прилетало, последствия
Накануне враг начал бить по Купянскому району с 08:00, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате артобстрела Сеньково поврежден дом и гараж. После чего ВС РФ начали бить по Кондрашовке. Вначале в 10:25 по населенному пункту ударил FPV-дрон. А днем, в 13:00, начался артобстрел села. Без разрушений не обошлось – россияне повредили частный дом и гараж.
«17:35, Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Ольховатка. Обстрел КАБ по окраине населенного пункта, повреждения и пострадавшие не зафиксированы. 18:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела возле территории гражданского предприятия погиб 70-летний мужчина», – добавил Синегубов.
А ближе к ночи прилетело и по Богодуховскому району. В Валках осколки сбитого «Шахеда» упали на территорию предприятия.
Тем временем в облуправлении Нацполиции добавили, что 12 января в больнице умерла женщина, которая пострадала во время обстрела Двуречной еще 26 декабря 2024 года.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 08:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне враг начал бить по Купянскому району с 08:00, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".