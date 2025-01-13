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Пропал свет – оккупанты обстреляли Золочевскую громаду (фото)

Фронт 11:03   13.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пропал свет – оккупанты обстреляли Золочевскую громаду (фото) Фото: «Заря»

Оккупанты ударили по Золочевщине накануне около 21:00, пишет «Зоря».

Обстрел Харьковщины, Золочевская громада
Фото: «Заря»

По данным начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко, войска РФ ударили по селу Константиновка из РСЗО «Град».

Обстрел Харьковщины, Золочевская громада
Фото: «Заря»

«В результате обстрела уничтожен один частный дом, повреждено неработающее здание сельского клуба и пять частных домов», – уточнили в «Заре».

Обстрел Харьковщины, Золочевская громада
Фото: «Заря»

В результате обстрела пропал свет, а пострадавших из-за «прилетов» нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 11:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Золочевщине накануне около 21:00, пишет «Зоря».".