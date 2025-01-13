Пропал свет – оккупанты обстреляли Золочевскую громаду (фото)

Оккупанты ударили по Золочевщине накануне около 21:00, пишет «Зоря».

По данным начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко, войска РФ ударили по селу Константиновка из РСЗО «Град».

«В результате обстрела уничтожен один частный дом, повреждено неработающее здание сельского клуба и пять частных домов», – уточнили в «Заре».

В результате обстрела пропал свет, а пострадавших из-за «прилетов» нет.