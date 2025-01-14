Ворог двічі атакував позиції ЗСУ в районі Вовчанська – дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
За даними Генштабу, протягом доби на всій лінії фронту було 166 боїв.
На півночі Харківщини ворог двічі намагався наступати біля Вовчанська. Усі штурми окупантів вдалося відбити, зазначили у ГШ.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Западного та Дворічної на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів“, – уточнили в Генштабі.
За добу ворог обстріляв позиції СОУ близько 4,5 тисяч разів: скинув 99 КАБів, 85 разів ударив з РСЗВ.
Втрати окупантів, за інформацією Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 08:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу, протягом доби на всій лінії фронту було 166 боїв.".