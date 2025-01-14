Ворог двічі атакував позиції ЗСУ в районі Вовчанська – дані Генштабу

За даними Генштабу, протягом доби на всій лінії фронту було 166 боїв.

На півночі Харківщини ворог двічі намагався наступати біля Вовчанська. Усі штурми окупантів вдалося відбити, зазначили у ГШ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Западного та Дворічної на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів“, – уточнили в Генштабі.

За добу ворог обстріляв позиції СОУ близько 4,5 тисяч разів: скинув 99 КАБів, 85 разів ударив з РСЗВ.

Втрати окупантів, за інформацією Генштабу, наразі такі: