Вночі та вранці РФ била по Куп’янщині – Синєгубов розповів про наслідки
У ранковому зведенні 14 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли області, що відбулися протягом доби, а також – про результати “прильотів”.
Вночі, о 01:05, ворог вдарив по Куп’янському району – у Великому Бурлуку через обстріл КАБів пошкоджені приватні будинки та авто. Вранці ж “прилетіло” по Куп’янську. У місті також зафіксували “приліт” КАБу – під ударом опинилися чотири автомобілі.
Неспокійно було в області й напередодні. З самого ранку ворог почав бити по різних районах Харківщини.
“08:10 Куп’янський р-н., Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено приватне домоволодіння. 08:20 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Веселе. Внаслідок удару FPV-дроном постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований“, – написав Синєгубов.
Після чого о 10:30 під ударом опинилося село Осинове Куп’янського району – там упав БПЛА “Молния-1”. Інформації про поранених та руйнування немає.
Увечері “прилетіло” по Чугуєву. Внаслідок удару “Шахеда” у п’ятиповерхівці вилетіли шибки, пошкоджена газова труба та п’ять авто. Відомо також про постраждалу дитину, яка отримала гостру реакцію на стрес.
“21:49 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, с. Мурафа. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА «Шахед» пошкоджено житловий будинок, господарча споруда, автівка. Постраждали 47-річний чоловік та 44-річна жінка. Госпіталізовані”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 08:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 14 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли області, що відбулися протягом доби, а також – про результати “прильотів”.".