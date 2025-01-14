Хаотичные обстрелы, чтобы люди не могли оставаться: ситуация на Дергачевщине
В поселке Казачья Лопань на Харьковщине остаются 550 жителей. Враг почти каждый день обстреливает населенный пункт из разного вида вооружения, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Это и минометные расчеты, также танки, сбрасывает еще КАБы на населенные пункты, которые немного дальше государственной границы. Почти каждый день враг применяет FPV-дроны, попадает как в частные домовладения, так и по гражданским автомобилям местных жителей», – рассказал Задоренко.
Он считает, что противник хаотично обстреливает населенные пункты, чтобы у людей не было возможности проживать в громаде.
«Бьет по домам, в которых нет военных, нет военной техники. Враг явно видит, что это просто гражданские люди, местные жители», – отметил Задоренко.
Он добавил, что утром 14 января в результате удара РФ по Казачьей Лопани погиб мужчина, который помогал местным жителям и подкармливал оставшихся в поселке животных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, дергачевщина, Казачья Лопань, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Казачья Лопань на Харьковщине остаются 550 жителей. Враг почти каждый день обстреливает населенный пункт из разного вида вооружения.".