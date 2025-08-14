КАБи вдарили по Дергачівщині: є загиблий та поранені, звернення Задоренка

Близько 14:30 армія РФ скинула КАБи на Дергачівську громаду.

Зокрема, «приліт» зафіксували у Козачій Лопані.

«Внаслідок удару загинув місцевий мешканець 1987-го року народження, який перебував у власному будинку. Ще один 39-річний чоловік зазнав важкого поранення. З відірваною кінцівкою його було госпіталізовано до лікарні, наразі стан чоловіка стабільний», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Ще один удар зафіксували у Новій Козачій. Там постраждав місцевий мешканець. Також є пошкодження приватних будинків.

«За сьогоднішній день у Козачолопанському старостинському окрузі вже двоє загиблих та двоє поранених. Я вкотре закликаю людей, які на свій страх і ризик залишаються у прикордонній зоні, виїжджати звідти! Жодне ваше майно не вартує життя!», – закликав Задоренко.

Нагадаємо, вранці армія РФ з РСЗВ обстріляла селище Козача Лопань. Внаслідок удару загинув 64-річний чоловік.