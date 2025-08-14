Чоловік загинув через ранковий удар РФ по Козачій Лопані
Фото: pixabay.com
Об 11:20 армія РФ з РСЗВ обстріляла селище Козача Лопань.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Унаслідок ударів було зруйновано приватний будинок. На жаль, його власник – 64-річний чоловік – зазнав поранень, несумісних із життям», – розповів Задоренко.
