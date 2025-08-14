Live
Чоловік загинув через ранковий удар РФ по Козачій Лопані

Події 12:49   14.08.2025
Вікторія Яковенко
Чоловік загинув через ранковий удар РФ по Козачій Лопані Фото: pixabay.com

Об 11:20 армія РФ з РСЗВ обстріляла селище Козача Лопань.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Унаслідок ударів було зруйновано приватний будинок. На жаль, його власник – 64-річний чоловік – зазнав поранень, несумісних із життям», – розповів Задоренко.

